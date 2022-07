El complejo hidráulico del Molino del Escaranbrujo ha logrado salvarse. Las obras de consolidación, reparación y rehabilitación estructural que acaban de finalizar lograban su propósito tras los graves daños que sufrió el monumento del siglo XVIII como consecuencia de los terremotos de mayo de 2011. Las distintas construcciones que lo integran, los molinos de El Cubo, La Alceña y El Batán, presentaban “derrumbes y desmoronamientos en la cubierta y la fachada”, afirmaba el alcalde, Diego José Mateos, que recorría las distintas estancias, declaradas Bien de Interés Cultural en 2017.

Las obras eran supervisadas por el alcalde, al que acompañaban el director general de Patrimonio Cultural, Pablo Braquehais; el arquitecto director de los trabajos, Francisco José Fernández Guirao; el vice alcalde, Francisco Morales; la edil de Patrimonio Histórico, María Ángeles Mazuecos; y el edil de Contratación, Isidro Abellán. Mateos recordaba que los trabajos se iniciaban en mayo de 2021 con un presupuesto de casi 800.000 euros con cargo al Plan Director para la recuperación del patrimonio cultural de Lorca.

Los trabajos han consistido en la sustitución y reparación de los forjados de madera y renovación de las cubiertas. Los muros han sido reforzados con la inyección de cal y otros han sido reconstruidos “siempre, buscando las soluciones constructivas originales del edificio”, apuntaba. El estado del inmueble, admitía, era “casi ruinoso, por lo que hubo que acometer actuaciones de emergencia para evitar su derrumbe”, añadía.

Y reconocía que su uso futuro aún no está determinado. “No descartamos que pueda destinarse a hostelería o incluso como sede de una fundación. No estamos cerrados a nada. Se trata de un edificio amplio y situado en un entorno privilegiado y bien comunicado”. Para la recta final de las obras que incluirían la adecuación a su uso final se podría recurrir, anunciaba, a los fondos Next Generation.

Curiosamente, el último propietario, Francisco Martínez Guijarro, que se dedicaba a la selección y cría de perros de caza en el lugar, quería que se convirtiera en un museo vivo para la formación de artistas y artesanos, como alguna vez manifestó. Este viernes, de nuevo, salía a debate si su nombre era Molino del Escarambrujo o del escaranbrujo.

Las dudas quizás las plantean las letras labradas en una de las fachadas del lugar donde reza. ‘Molino del Escaranbrujo’. Sin embargo, se cree que puede ser una derivación de escaramujo, rosal silvestre o bravío también conocido como agavanzo, muy común en la Península.

La reseña la apuntaban los arquitectos Francisco José Fernández Guirao, Jerónimo Granados González e Isabel María Hernández Sánchez, en el informe de las obras de emergencia en el Molino del Escarambrujo. “Y así, como ese rosal, se nos presenta el inmueble, áspero, bello y desconocido. Por cada una de sus flores en forma de piedras labradas, aparece un manojo de espinas en forma de grietas, pérdidas y humedades”.

El recorrido por el monumento permitió contemplar vieja maquinaria del molino que ha salido a la luz durante las obras, pero también la belleza de las arcadas, restos de la acequia de Alcalá y curiosas imágenes de vírgenes y santos incrustadas en las paredes, además de pequeñas capillitas de ladrillo moruno que estarían ocupadas por tallas.

Aunque está fechado en el siglo XVIII hay referencias sobre la existencia en la margen derecha del río Guadalentín de una decena de molinos harineros en el XV y XVI. Y la acequia, de origen árabe, está fechada en el siglo XIII. El tiempo que permaneció en estado de ruina llevó a la desaparición de muchos materiales de cierto valor, reconocía el alcalde. “Se han llevado todo lo que han podido. Incluso se han arrancado azulejos”.