Los ‘sin techo’ del Puente Nuevo de Lorca deciden abandonar la zona ante la presión policial

En el Puente Nuevo que une la avenida de Juan Carlos I con la de Europa apenas quedan ‘sin techo’. En los últimos días la mayoría de los inmigrantes que vivían entre los huecos de las vigas de la plataforma se han ido marchando ante la constante presencia de la Policía Local que intentaba evitar los enfrentamientos que algunas de estas personas mantenían con los vecinos que hacían uso de ese paso entre el centro comercial San Diego y el barrio de San Cristóbal.

La vigilancia ha sido «primordial», apuntaba en declaraciones a LA OPINIÓN este viernes el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa, que reclamaba hace poco más de una semana una «solución inmediata» para lo que consideraba un «foco de insalubridad» y de «inseguridad» para los vecinos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, insistía en que se había hablado con los integrantes del improvisado campamento para buscarles una solución, pero que la mayoría la «han rechazado». El edil señalaba que «no quieren irse al albergue municipal. Quieren seguir viviendo en la calle».

En la misma línea se manifestaba a preguntas de esta Redacción la edil de Servicios Sociales, María Dolores Chumillas, que argumentaba que «se viene trabajando con ellos desde hace largo tiempo. No es nuevo, pero prefieren no estar controlados. Querían seguir allí, en ese lugar, con esa forma de vida. Se les propuso trasladarlos al albergue municipal, pero no han consentido en hacerlo».

Cada uno de los espacios entre las vigas del Puente Nuevo estaba ocupado por entre una y tres personas. Mantas y sábanas cerraban el paso de miradas curiosas al interior donde incluso había cocinas con bombonas de butano, lo que suponía un «grave riesgo», según los vecinos de San Cristóbal y San Diego. «Son instalaciones rudimentarias, carentes de seguridad, que pueden llegar a provocar una explosión. Un riesgo, en pleno centro de la ciudad», destacaba Sosa.

Nuevamente los vecinos del barrio de San Cristóbal y San Diego han comenzado a utilizar ese paso bajo el Puente Nuevo que les acorta su trayecto cuando realizan compras en el centro comercial. Pero también se está higienizando la zona, con lo que se terminarán los olores que causaban los orines y excrementos que había por todo el lugar.

«Los que más lo van a agradecer son los trabajadores del centro comercial. Cuando se marchaban a las once de la noche, en ocasiones, eran sorprendidos e increpados por algunos de estos individuos», relataba el edil de IU-V. La presencia de mantas, sábanas, pantalones, camisas, camisetas y otras prendas tendidas secándose al sol, visibles desde lo alto del puente, también ha desaparecido en los últimos días. «La imagen que ofrecíamos de ciudad era demencial», concluía Sosa. Y los vecinos pedían que la vigilancia sea constante en la zona por parte de la Policía Local para evitar nuevos asentamientos en el lugar.