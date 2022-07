Las elecciones municipales repetirán protagonistas

Mismo escenario, mismos actores. A un año de las elecciones municipales parece que los comicios de 2023 podrían convertirse en la segunda vuelta de las votaciones de 2019 al repetirse en las cabezas de lista de las principales formaciones políticas los mismos nombres. Ningún cambio, por el momento, entre los que aspiraron entonces a hacerse con el sillón de la Alcaldía de la Plaza de España y los que lo harán en poco menos de un año.

La primera en proclamar no solo a su candidato, sino también a su número 2 era la formación de Izquierda Unida-Verdes, que nombraba a Pedro Sosa y Gloria Martín cabezas de lista. En Vox parece que hay pocas dudas y María del Carmen Menduiña repetirá como número 1. Lo refrendaba la total confianza de la dirección regional. Una vez que el Comité Ejecutivo Provincial, órgano interno del partido encargado de designar a los candidatos, haga la designación oficial, deberá ser el Comité Ejecutivo Nacional el que apruebe el nombramiento, pero parece que la lorquina contará con todos los beneplácitos.

En Ciudadanos lo tienen claro. Su líder, Francisco Morales, se convertía en el mejor de los estrategas a pesar de contar con un único escaño. De un plumazo se hacía con la vicealcaldía y concejalías tan importantes como Economía, Turismo y Empresas Municipales, entre otras. Ante tremenda hoja de servicio, parece que la única duda sería la de ser invitado a empresas mayores, aunque el lorquino se siente a gusto con sus socios de Gobierno a los que, probablemente, volvería a dar su apoyo si fuera necesario.

LAS CLAVES ¿’TRIPARTITO’? Los socios de Gobierno, «juntos pero no revueltos» No ha habido oportunidad de lograr una fotografía en la que se pudiera ver al alcalde, Diego José Mateos; el vicealcalde, Francisco Morales; y el portavoz de IU-V, Pedro Sosa, juntos. Morales elude posar junto a Sosa. Gil jódar, candidato A pesar de los especulaciones, repetirá el año que viene Fulgencio Gil Jódar será el candidato sí o sí. A pesar de las voces que insisten en situar en lugar preferente al director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez Carrasco, o a la portavoz del PP, Rosa María Medina Mínguez.



Los socios de Gobierno ahora son tres, aunque la palabra ‘tripartito’ no puede ser asumida en la totalidad de la acepción de la palabra, ya que la definición más exacta sería: «juntos, pero no revueltos». No ha habido oportunidad de lograr una fotografía en la que se pudiera ver al alcalde, Diego José Mateos; el vicealcalde, Francisco Morales; y el portavoz de IU-V, Pedro Sosa, juntos. Morales eludía posar junto a Sosa en el Pleno, como también lo ha hecho a la hora de presentar proyectos conjuntos que se están salvando ‘colocando’ como suplentes a ediles del equipo de Gobierno.

En el Partido Popular no hay conjeturas posibles. Fulgencio Gil Jódar será el candidato sí o sí. A pesar de las voces que insisten en situar en lugar preferente al actual director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez Carrasco, o a la portavoz del PP, Rosa María Medina Mínguez. Esta última se lo ha ganado a pulso al situarse como el parapeto contra el que arremeten todas las formaciones en el Pleno, al ser la defensora de la mayor parte de mociones del Partido Popular.

Diego José Mateos estará encabezando una lista en la que la número 2 podría ser Isabel Casalduero

Será, con total seguridad, la número 2, por aquello de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pero también por el peso político alcanzado en estos tres años de Gobierno. Entre los principales apoyos de Gil Jódar está el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que siempre que puede recuerda que el ganador de las elecciones municipales de 2019 en Lorca fue precisamente el actual líder de la oposición.

Y Diego José Mateos deberá pasar por los habituales procesos hasta llegar a ser proclamado candidato a la Alcaldía, pero no hay dudas de que su nombre estará encabezando una lista en la que la número 2 podría ser Isabel Casalduero y en la que no faltarán José Luis Ruiz Guillén y José Ángel Ponce. Ruiz Guillén se ha ganado por méritos propios situarse en los puestos más altos. Es uno de los ‘hombres’ de Mateos. Y un auténtico estratega que consiguió hacerse con lo que parecía para muchos impensable, los favores de Ciudadanos para lograr recuperar el sillón de la Plaza de España.

La campaña ha comenzado tras la aprobación del Presupuesto Municipal y su batería de actuaciones

En Lorca la campaña electoral ha comenzado. Y lo ha hecho tras la aprobación del Presupuesto Municipal que ha posibilitado una batería de actuaciones que se ejecutarán a velocidad de crucero en los próximos meses. El ‘tripartito’ ha plagado la agenda de anuncios de consecuciones tras tres años de presupuestos prorrogados. Los proyectos abarcan a la ciudad, sus barrios y las pedanías en un intento por recuperar el tiempo perdido.