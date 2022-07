El Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora de la Fuensanta de Beniaján desarrolla tres proyectos Erasmus+ en la actualidad: 2 Erasmus+ KA229 ‘Top Secret’ y ‘Dressed to CLIL’, así como un KA122, ‘Reaching for the stars via inclusive CLIL and ICT’. A ello, se suma la reciente concesión de un cuarto proyecto KA122, ‘Stepping stones to Green CLIL through ICT and SDGs’, convirtiéndose en una referencia a nivel de Infantil y Primaria en España. Todas estas iniciativas incluyen movilidad de alumnos con sus profesores y de profesorado solo para la mejora de la práctica docente.

Un total de 33 alumnos de este centro han viajado totalmente becados por Erasmus+ en lo que llevamos de año, siendo uno de los líderes en Educación Primaria. Este colegio bilingüe tiene en la actualidad, 16 links con diferentes centros educativos de 12 países diferentes de Europa e incluso Groenlandia. Esto ha permitido aparte de movilidad de profesorado solo, una movilidad a Nocera Inferiore, Italia, de 11 estudiantes de sexto y de 6 alumnos del mismo curso también a París y Alissas, Francia, y una última de 16 escolares a Irlanda (Kerry y Dublín) para trabajar con colegas europeos. Uno de los dos responsables de Erasmus+ y la internacionalización del centro es el lorquino Enrique Ruiz Cano, profesor de inglés y materias bilingües en este colegio público de Beniaján. Además, hace unos meses, este docente fue reconocido como embajador del programa Erasmus+ de la Unión Europea tras un proceso selectivo a nivel europeo donde se consideraba el nivel de competencia en lengua inglesa, trayectoria académica y profesional, además de otros méritos. Enrique Ruiz fue el artífice de que el CEIP Andrés García Soler de Lorca fuera de los pioneros en intercambiar alumnado de Primaria con otros países de Europa iniciándose en 2014 en Erasmus+ (año de su nacimiento como tal). El profesor Ruiz Cano, en declaraciones a LA OPINIÓN, afirmaba que “la experiencia en Lorca como coordinador de bilingüe y programas europeos”, le ha servido para “aprender y ganar experiencia de cara a nuevos retos fuera de allí”. Y argumentaba que “las estancias en el extranjero financiadas por la Unión Europea junto a la colaboración regular online con otros centros están dando experiencias únicas al alumnado y familias de Beniaján, así como la comunidad educativa de este centro digital avanzado que apuesta firmemente hacia una enseñanza pública de calidad bilingüe español-inglés”. En relación a la enseñanza de la lengua inglesa, señalaba que “el inglés ya no es solo una asignatura o lengua extranjera, es un instrumento necesario para el siglo XXI al igual que un dominio básico de internet y nuevas tecnologías”. Detallaba que “ofrecer una enseñanza del inglés con un mínimo de calidad requiere mucha formación y preparación por parte del docente. Sin embargo, es vital podérsela ofertar a todos”. Y se lamentaba de que muchos centros educativos en la actualidad “no se hayan dado cuenta de este hecho o no se quieran dar cuenta, saliendo en algunos casos los niños con mucho vocabulario o gramática, pero analfabetos orales en lengua inglesa”. Por último, explicaba que en su centro actual de Beniaján, con alumnado de nivel socioeconómico medio-bajo, “un considerable porcentaje de chicos en sexto salen hablando inglés fluido, además de con un buen dominio de las nuevas tecnologías gracias al empeño del profesorado y la apuesta del equipo directivo y el centro por estas dos áreas tan importantes en la actualidad”.