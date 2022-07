Una de las viviendas que serán demolidas para construir en el solar resultante el Consultorio Médico del barrio de San Cristóbal era ocupada este jueves. A mediodía los vecinos del Puente de los Carros alertaban a la policía de que varias de las puertas de los balcones de la primera y segunda planta de la casa habían sido abiertos. Varias unidades de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía acudían al lugar y obligaban a los ‘okupas’ a abandonar la vivienda.

Sin embargo, poco antes de las tres de la tarde los vecinos volvían a ver movimientos en el interior de la casa. “Estaban abriendo las puertas de los balcones con intención de airear la vivienda que lleva muchos años vacía”, afirmaba en declaraciones a LA OPINIÓN el edil del Partido Popular Juan Miguel Bayonas López, que reside en las inmediaciones.

Este era alertado por los vecinos. “Estaba comiendo cuando me han llamado y me han contado lo que sucedía. De inmediato he bajado y me he encontrado a una patrulla de la Policía Local que intentaba obligar a los ‘okupas’ a que abandonaran la casa”, relataba.

En el interior de la vivienda había cinco personas. Las mismas que horas antes habían sido obligadas a abandonarla. El trasiego ha sido constante a lo largo de toda la jornada. “Han estado metiendo muchas bolsas con ropa y maletas”, contaba Carmen Ramírez, que vive en las cercanías. La mujer se quejaba de que en la zona hay otras dos viviendas ocupadas y que muchos vecinos del Barrio están tapiando puertas y ventanas de casas vacías para evitar a los ‘okupas’.

Los agentes de la Policía Local, alertados por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz Guillén, invitaban a las personas que había en la vivienda a que la abandonaran. “Su actuación ha sido encomiable”, señalaba Juan Miguel Bayonas. La contundencia de sus palabras lograba que iniciaran el abandono de la vivienda. Además, se les exigía que sacaran todas sus pertenencias. En ese momento también llegaban los propietarios de la vivienda que para evitar que pudiera ser ‘okupada’ nuevamente llamaban a varios albañiles para proceder de inmediato al tapiado con ladrillos de la puerta principal. “No nos queda otro remedio, ya que hay que evitar por todos los medios que se adentren en el interior”, afirmaban a esta Redacción.

Maletas, bolsas, neveras, carros de la compra… se agolpaban a las puertas de la vivienda, mientras los ‘okupas’ aparecían sentados en la acera y en escalones inmediatos a la casa. Los propietarios insistían en que tenían que cerrarla de inmediato para evitar que pudieran adentrarse nuevamente en su interior.

Los vecinos agradecían la rápida actuación de la Policía Local. “Han actuado con contundencia, evitando que la casa se llene de personas. Es de agradecer la rapidez con que han resuelto el asunto”, indicaba Manuel Soto. El edil popular reclamaba “diligencia” para lograr demoler lo antes posible la manzana donde se pretende construir el Centro Médico de San Cristóbal. “Una ocupación nos hubiera llevado a un nuevo retraso en la ejecución de la demolición para poner a disposición de la Consejería de Salud el solar para construir el Centro de Médico de San Cristóbal”.

Y recordaba que “si se hubiera hecho el derribo en su momento, no tendríamos que vernos obligados los vecinos a actuar para evitar situaciones como la que hemos vivido este jueves”.