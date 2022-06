El Ayuntamiento aprobará en un Pleno extraordinario que se celebrará el viernes, 1 de julio, el Presupuesto Municipal de 2022. Lo hará después de que poco antes del mediodía de este miércoles Partido Socialista e Izquierda Unida-Verdes firmaran un acuerdo para su aprobación. La rúbrica la llevaban a cabo el alcalde, Diego José Mateos, y el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa. El convenio también lleva consigo la aprobación de una modificación presupuestaria por valor de diez millones de euros, por lo que el total del presupuesto será de poco más de 90 millones, aseguraba el concejal de Hacienda, Isidro Abellán Chicano.

El acuerdo y la firma tenían lugar en la Alcaldía. Poco después, comparecía el alcalde junto a su socio de Gobierno, el vice alcalde y concejal de Economía, Francisco Morales, de Ciudadanos, para ofrecer algunos detalles del Presupuesto Municipal. Mateos explicaba que “por fin, después de tres años el Ayuntamiento contará con un presupuesto ajustado a las necesidades actuales”. Destacaba el “esfuerzo de las distintas concejalías como de Izquierda Unida por lograr un planteamiento razonable, asumible, que van a permitir culminar distintos proyectos”.

Y reseñaba que el acuerdo al que habían llegado “incluye la aprobación del Presupuesto Municipal, así como el modificado de diez millones de euros, fruto de la buena gestión económica. Un remanente que se destinará a gasto social y proyectos”.

El vice alcalde se manifestaba en la misma línea y admitía que la aprobación del Presupuesto permitirá un “avance para la Lorca no de hoy, sino del futuro”. Insistía en que había premiado el “consenso” y los “intereses generales. Estos Presupuestos no tienen color y son unas cuentas acordes a lo que necesitamos”.

El concejal de Hacienda afirmaba que el Presupuesto es “realista, sólido y ajustado” y con un “marcado carácter social y económico”. Suben todas las partidas en torno a un 20 por ciento. “Se incrementan las de gasto social, igualdad, turismo, comercio, artesanía… Y se produce de forma importante en Sanidad, ya que se pretenden reformar los consultorios”, destacaba.

Unos instantes después los que comparecían en conferencia de prensa eran los concejales de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa y Gloria Martín. El primero arrancaba señalando que habían sido unas “negociaciones duras”. Y hacía referencia a que el acuerdo “tenía que haber ocurrido desde el principio”. A las negociaciones con el Partido Socialista se sumaban además de los ediles de IU-V el coordinador local, José García Murcia, y varios asesores, contaba Sosa.

Entre las inclusiones de IU-V en el Presupuesto Municipal están asuntos como la obra pública, nuevos servicios, mejora del Medio Ambiente, recuperación del patrimonio, casco histórico y un equilibrio entre las pedanías y el casco urbano de la ciudad, indicaba Pedro Sosa.

Gloria Martín afirmaba tras la aprobación que “no es tan difícil entenderse con Izquierda Unida”. Y se alegraba de que el PSOE “haya entendido quién debió ser su aliado natural desde el minuto 1 y no en el 85 de partido, que es el que se está jugando en estos momentos”.

Se han priorizado “zonas deprimidas. Proyectos que crean empleo y que fijan la población al territorio”. Insistía en que la política municipal “tenía que dar un giro a la izquierda”. Entre las exigencias por la que apostaba el portavoz de la formación reconocía están los cabezos de San Cristóbal y el Consultorio Médico del Barrio.

En las negociaciones se sentaban –argumentaba Sosa- PSOE e Izquierda Unida-Verdes. “No ha habido una tercera parte. No ha querido”, aunque sugería que “siempre hemos querido que estuvieran todas las partes, pero no hubo disposición”, en referencia a Ciudadanos, socio de Gobierno del Partido Socialista.

El equipo de Gobierno pretende mantener encuentros con Vox y Partido Popular, como reconocía el alcalde, aunque el portavoz de Izquierda Unida descartaba que ese acuerdo pudiera producirse. “El Presupuesto Municipal no es del agrado de la derecha”, señalaba Sosa.

En el Pleno ordinario de este lunes se aprobará la modificación del Presupuesto. De inmediato, se convocará un Pleno extraordinario, “que podría celebrarse el viernes, 1 de julio, para aprobarse el Presupuesto Municipal de 2022”, concluía Isidro Abellán Chicano.