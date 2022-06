Sonia Almela: "Estaba dispuesta a quedarme en la oposición cuatro años"

La nueva alcaldesa de Ceutí, primera mujer en el cargo, posaba ayer orgullosa desde el balcón del Ayuntamiento, donde cuelga la bandera arcoíris como nunca antes lo había hecho. No es la única novedad que trae Sonia Almela, una socialista consciente de que «hay tiempo de hacer cosas, pero no muchas».

«Hay tiempo de hacer cosas, pero no muchas», afirma la dirigente socialista, que tiene muy claro por dónde empezar: por hacer que Fernando López Miras escuche a los más de 12.000 ciudadanos de Ceutí.

Primera alcaldesa de Ceutí. Pero usted ya rompió otros techos de cristal antes.

Sí, fui la primera secretaria general de la Agrupación Socialista de Ceutí, desde el 2015. Pero lo de ser la primera alcaldesa lo tenía pendiente desde 2019 porque los vecinos avalaron entonces nuestro proyecto. Espero que esto sirva para que las jóvenes entiendan que las metas nos las ponemos nosotras y que podemos hacer lo que nos propongamos.

Se emocionó recordando a alguien en su discurso.

A mi padre, que falleció hace 15 meses. Él no entendió que su hija pequeña, que había ganado las elecciones, no fuera la alcaldesa del municipio. Murió con 84 años y me hubiera gustado que hubiera vivido este momento conmigo.

Hubiera preferido llegar a la Alcaldía de otra manera.

Pudimos gobernar en 2019 bajo unas condiciones y nos negamos. Hemos luchado por nuestras convicciones y nuestro proyecto. Estaba dispuesta a quedarme en la oposición cuatro años.

El pleno de antes de ayer fue muy bronco. ¿Está acostumbrada a este ambiente?

En Ceutí desde hace tiempo se vive la política de forma muy intensa y los últimos tres años los niveles de crispación están disparados. Somos 17 miembros de la Corporación y todos merecemos el mismo respeto. El municipio no merece esta imagen.

Hubo hasta apagón.

Sí, justo después de que el alcalde dijera que acababa de arreglar ese mismo auditorio, saltaron los plomos. Desaprovechó una gran oportunidad de destacar el trabajo positivo que seguramente ha podido llegar a hacer. Se enfrascó en cuestiones de hace veinte años, cuando yo estaba en el instituto.

"Mi padre murió hace quince meses y me hubiera gustado que hubiera vivido este momento conmigo"

Pidió un traspaso de poderes serio en el pleno de la moción de censura. ¿Cómo se ha encontrado el Consistorio?

Nos dijeron que nos iban a dejar el Ayuntamiento en una situación estupenda y con todas las actividades festivas preparadas. Sin embargo, nos hemos encontrado con que no hay ni un solo contrato firmado. No hay nada cerrado y eso que tenemos un programa de fiestas en cuatro días (tres).

¿Hay que preocuparse por esas fiestas?

Haremos lo que esté en nuestra mano para que nuestros vecinos tengan las fiestas que merecen. Dormiré muy poco estos días pero todo saldrá adelante.

Su predecesor siempre tiene en la boca los contratos de su primera teniente de alcalde. ¿No le asusta que le estallen en la cara?

Son facturas de cantidades insignificantes durante los tres últimos años. No llegan a tres mil euros, aunque es cierto que son de un familiar de la concejala de Cs. Ella tendrá que defenderse, pero los servicios jurídicos nos han dicho que esto no tendrá ningún recorrido judicial. De todas formas, vamos a hacer una auditoría urgente. Qué casualidad que venga ahora a sacar estas historias. Además, el propio alcalde autorizaba estos gastos. Si realmente Ciudadanos se hubiera echado a un lado y hubiera cedido, ¿nos habríamos enterado de la existencia de estas facturas?

En menos de 12 meses, ¿hay tiempo de hacer algo?

Hay tiempo de hacer cosas, pero no muchas. Soy consciente. Hemos reflexionado mucho este paso y no tomamos la decisión hasta tener cerrado el acuerdo de gobierno. Queda mucho menos de un año para las elecciones, pero hay actuaciones inminentes que el municipio tiene que solventar ya.

¿Por ejemplo?

La limpieza municipal y las reivindicaciones al Gobierno regional, que tiene que escuchar a los más de doce mil vecinos que reclaman su atención, la que no han recibido en diez años. También urgen acciones de mantenimiento en nuestras instalaciones deportivas. Hoy (ayer) me he reunido con el delegado del Gobierno porque el Ejecutivo nacional también nos tiene que escuchar. Ayer recibí un mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Me siento muy honrada.