“¡Qué cerca de la cárcel / está mi casa; / si no existieran muros, / te vería, hermana! / En la iglesia vecina / repican las campanas, / agudas, juguetonas, / -cristal y plata-. / Campanas, esta tarde / repicáis en mi alma, / recordándome aquella / niña, tan olvidada, / que casi no recuerdo / de tan lejana. / ¡Qué limpios y qué puros / recuerdos de la infancia! / ¡Traedme la luz de ayer / a sendas de mañana! / ¡Qué cerca de la cárcel / está mi casa; / si no existieran muros, / te vería, hermana!”. Eliodoro Puche escribía esta ‘carcelera’ mientras estaba recluido en la vieja cárcel. A pocos metros, su casa, la que le vio nacer en las Barandillas y donde le esperaba su hermana Estrella. A ella, le escribía estos versos mientras escuchaba las campanas de la colegial de San Patricio repicar y añoraba volver a sentirse libre.

Anoche, frente a su casa, más de medio centenar de lorquinos recitaban los versos del poeta para recordar su marcha en un día como el del pasado lunes hace cincuenta y ocho años. En la placeta de las Barandillas la escultura de Puche era testigo de la lectura de sus poemas, pero también de narraciones de unos y otros sobre su vida y su obra. “Algunos le llamaron bohemio, otros, lunático, otros más líricos le denominaban ‘poeta de las sombras’”, recordaba Juan Antonio Fernández, quizás la voz más autorizada para hablar de este personaje fascinante que lejos de caer en el olvido, año tras año resurge en la cercanía del aniversario de su muerte para recorrer con sus poemas los enclaves más importantes de los capítulos de su vida. La presidenta de la Asociación de Amigos de la Cultura, Ascensión Peréz-Castejón Abad, cedía el testigo de la dirección del ‘Paseo poético’ al escritor Pedro Felipe Sánchez Granados. Este enlazaba datos biográficos y anécdotas de la vida del poeta con la lectura de sus textos a cargo de la mayoría de los asistentes. ‘Por la ruta de Eliodoro’ arrancaba en la Barandillas con un poema que leía el alcalde, Diego José Mateos Molina. Le seguía Ascensión Pérez-Castejón Abad, Andrés Meca, Juan Antonio Fernández, Tana García Mínguez, Matías Giner Bravo, Manuel Sevilla Miñarro, Constanza Pía Pérez Wals, José Ángel Ponce, Simón Ángel Ros Perán, Lola Arcas, Andrés Martínez, Nuria de La Fuente Pañel… Lo hacían en las Barandillas, pero también a las puertas de la vieja cárcel, en la Plaza Coros y Danzas de Lorca, el Porche de San Antonio y la Plaza de Saavedra. A las puertas de la cárcel, en la penumbra que ofrecía un único farol encendido, se escuchaba: “Devuélvele / Devuélvele en nombre mío / a mi novia su retrato, / que sobre mi corazón / llevé siempre acariciándolo. / Me van a dar cuatro tiros / con el alba en Espinardo. / No quiero que al fusilarme / lo acribillen a balazos”. Se hacía el silencio y muchos echaban la vista a lo más alto de la cárcel. La puerta de cristal de una ventana entre rejas abierta, parecía transportar a todos hasta aquellos días en que Eliodoro Puche se mostraba encerrado anhelando la libertad mientras escuchaba a unos niños cantando Mambrú y que más tarde incluiría en otra de sus poesías que anoche se recordaban: “La canción de Mambrú / Canciones de los niños / en la noche abrileña, / nos llegan a la cárcel. / ‘Mambrú se fue a la guerra, / ¡ay! Qué dolor, / ¡ay! Qué dolor, qué pena!’ / Algunos prisioneros / se asoman a las rejas / y escuchan silenciosos: / ‘Mambrú se fue a la guerra, / ¡ay! Qué dolor, / ¡ay! Qué dolor, qué pena!’ / Y un soldado bisoño, / mirando a las estrellas: / -¡Si ha de venir vencido, / más vale que no vuelva! / …Ay, qué dolor, / ¡’ay! Qué dolor, qué pena!”. Eliodoro dejó la cárcel. La vieja cárcel de la ciudad, pero también la cárcel en que se convirtió el viejo Monasterio de Santa Ana y Santa Magdalena de clarisas, en las calles Lope Gisbert, Álamo y Corredera. Durante su reclusión en el lugar escribió poemas. Alguno, por falta de papel, en las paredes de la celda donde fue encerrado. Así lo relataban las monjas de entonces a otras más jóvenes que se han encargado de mantener vivos aquellos recuerdos del paso de Eliodoro Puche por el convento, convertido en penitenciaria por algún tiempo. Y probablemente en el convento de Clarisas escribió este poema que se recitaba por la ruta de Eliodoro: “Entre los muros viejos / de esta casa / convento ayer, hoy cárcel, / se diría que no ha cambiado nada. / Todo igual… Ayer eran / reclusas voluntarias, / hoy son presos, y siempre, / cerrojos en las puertas, / cerrojos en las almas. / Hoy, como ayer, / el descontento de la vida humana, / de la humana miseria, / se asquea en estas celdas, / bosteza en estas salas”. Eliodoro Puche dejaba anoche su casa de las Barandillas, donde vivió hasta sus últimos instantes junto a su hermana Estrella y una legión de gatos, para pasear por la calle Cava, doblar poco antes del Porche de San Antonio en dirección a las Escalerillas, la Plaza del Ibreño y la Plaza de Saavedra. Lo hizo a través de la lectura de sus poemas enclavados en muchos de estos rincones que recuerdan al poeta que nació en Lorca en 1885 y que vivió hasta 1964. Pero nadie muere mientras haya quien le recuerde y a Eliodoro Puche son cada año más los que lo tienen bien presente.