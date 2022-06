Plumas, lentejuelas, brillantes, cristales, purpurina… aparecían en los estilismos de la mayoría de las agrupaciones que este sábado protagonizaban el desfile de Carnaval. Y estudiadas coreografías llevadas al extremo, con bailarinas que eran alzadas hasta lo más alto. El Carnaval lorquino se profesionaliza. Las academias de baile ‘toman’ el desfile y lo convierten en la mejor carta de presentación. Muchas bailarinas, pero también bailarines que abrían en muchos de los casos los repertorios con paso firme y bailes de vértigo que demostraban que detrás de estas coreografías se esconden muchas horas de ensayo desde hace meses.

El desfile lo abría el Colegio de Purias. La película de animación de 20th Century Fox y Blue Sky Studios era recreada con todos sus personajes. Los pequeños iban vestidos del guacamayo Blu y de la guacamaya Perla, con gorros repletos de lentejuelas. Detrás, el primero de los grupos de José Carlos Andreo, de la Universidad Popular. Las Converse se convertían en las mejores zapatillas para las coreografías que no cesaron de bailar durante todo el desfile. La Comparsa de Maryelen parecía sacada del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, por la indumentaria de sus bailarinas, de rojo, blanco y azul.

Imaginación al poder, demostraban las integrantes de la Asociación de Mujeres de Campillo que vestían trajes elaborados con material reciclado. Vestidos con cucharas de plástico, capas repletas de cupones de la ONCE, trajes de bolsas de patatas fritas, de envoltorios de los paquetes de Coca Cola, de vasos de plástico, de recipientes de yogures, de anillas de refrescos… Verdaderas obras de arte en las que a buen seguro han invertido largo tiempo en su realización.

Y la Comparsa Alma, de Gema Reverte, volvía a poner a todos a bailar. Sus bailarinas destacaban por sus pelucas violetas y sus vestimentas en distintas tonalidades de morado repletas de tul que movían con su estudiado repertorio. De nuevo, Converse, en esta ocasión en la tonalidad de sus atuendos para posibilitar mejores movimientos. El Estudio de Danza de Irene García mostró una cuidada coreografía que al final de uno de los pases que exhibieron llevaba a una de sus bailarinas hasta lo más alto. En sus trajes, purpurina, y como tocados plumas y flores, convirtiéndose en unos de los trajes más impresionantes de los que desfilaban.

De Totana llegaba Corazón Latino con indumentarias coloristas y animadas danzas. También exhibieron plumas, lentejuelas y piedras de mil colores mientras se movían al ritmo de la música. Y Fantasía Barriera, un clásico del Carnaval de Lorca, bailó y puso a bailar al público al ritmo que marcaban sus bailarines que lucían plumas y flecos amarillos, violetas y rosas.

Intocables de Lorca participaron con trajes de su país, Bolivia. Y Lucernas se paseaban danzando con sus espectaculares trajes que emulaban a sirenas recién salidas del fondo del mar. Con Enigma volvió el ritmo. La comparsa no dejó a nadie indiferente. Si espectaculares eran sus trajes, el maquillaje y las coreografías no fueron menos. Taconazos de vértigo que no impidieron que bailaran durante todo el trayecto mientras posaban como auténticos profesionales para las fotografías que les hicieron durante todo el recorrido.

De Bolivia ritmos y trajes de mil colores. Y, de nuevo, la Universidad Popular para llenar de música y baile el recorrido, en el que se dieron cita mucho menos público del habitual, quizás por el calor, el puente y la peculiar celebración del Carnaval en estas fechas de verano. Revolution hizo homenaje a su nombre, con mucho baile, buen ritmo y color en sus trajes, plagados de plumas y lentejuelas. Y cerrando Gym Dance Carmen Franco, también destacando por sus coreografías. El cortejo lo cerraba la Reina del Carnaval, espléndida en una carroza y con un peculiar atuendo.