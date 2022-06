El Ayuntamiento de Yecla no podrá sancionar a partir de ahora a los dueños de locales de ocio por las molestias que sus clientes puedan ocasionar a los vecinos con su trasiego de entrada o salida o sus concentraciones en las puertas de los mismos, según lo dispuesto por la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

La sentencia es consecuencia del recurso que presentó la dueña de un establecimiento contra la multa que le fue impuesta al considerarla cooperadora necesaria en la infracción contra la Ordenanza para la Protección del Medio Ambiente.

Señala la Sala que el artículo 43.2 de esa normativa ha de quedar sin efecto, al vulnerar, "de forma clara", el principio de culpabilidad.

Y añade que la defensa de ese precepto de la Ordenanza no se sostiene, ya que no se puede obligar al dueño de un local a garantizar que no se producirán concentraciones en las puertas del mismo para evitar así las molestias al vecindario.

Y añade que para ejercer esa función está la Policía Local, que es la que debe velar por que el orden se mantenga en las vías públicas y no haya exceso de ruidos, obstaculización del tráfico u otras molestias.

Para el ayuntamiento, la multa impuesta al local demandante fue plenamente legal, ya que los vecinos afectados no tenían por qué ver afectado su descanso desde jueves hasta domingo por ese trasiego de personas y las aglomeraciones en las puertas del establecimiento.

Ahora, la Sala del TSJRM ha anulado el citado precepto al estimar la cuestión de legalidad planteada por el juzgado de lo contencioso de Murcia al que correspondió la demanda presentada por la dueña del local sancionado.