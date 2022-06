La vida se hace hueco entre las vías desiertas del tren en el tramo urbano de la ciudad. Una tomatera, repleta de tomates cherry, era la sorpresa que se encontraba el concejal popular Juan Miguel Bayonas López mientras posaba para una foto para LA OPINIÓN.

Cruzaba una traviesa cuando junto a la madera de sección rectangular descubría que una planta de tomates intentaba resurgir de entre las piedras de granito que cubren la zona de las vías del ferrocarril, muy cerca del paso a nivel de la Alameda de la Constitución.

La sorpresa fue mayúscula. Uno, dos, tres, cuatro, cinco… pequeños tomatitos que podrían ser de la variedad cherry por su tamaño. Escondidos aún permanecen a la espera de que el sol haga lo propio, vestirlos de rojo, aunque quizás antes podrían desaparecer con la poda y limpieza de arbustos que se presupone pondrá fin a hierbajos y matorrales que se han hecho los dueños de las otrora transitadas vías del tren que como un reloj de alguna de las torres campanario de la ciudad marcaba las horas a los lorquinos.

El edil mostraba su sorpresa por cómo la vida a veces se hace hueco en los lugares más insospechados. “Es increíble donde ha ido a nacer. Al pasar por encima me pareció ver tomates, pero no me lo podía creer. Al fijar la vista y agacharme la descubrí asomándose entre el balasto, las piedras que rodean las traviesas”. Con sumo cuidado la volvía a dejar en su lugar, mientras apuntaba que “difícil lo hubiera tenido hace algunos meses cuando el tránsito de trenes era continuo”.