El patio porticado del Palacio de Guevara acogía en la noche de este viernes la entrega de los premios ‘Arquero de Oro’ que concede la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico. El catedrático Sebastián Ramallo Asensio lo recibía en la modalidad individual, mientras que la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo lo hacía en el de carácter colectivo.

Los premios fueron instaurados en 2016 con el fin de resaltar “la protección y defensa del patrimonio histórico, su promoción a través de su proyección social y cultural y su contribución a la divulgación y conocimiento de las colecciones del Museo Arqueológico de Lorca”.

Los premios ‘Arquero de Oro’, ponen el acento en la importancia de la conservación, de la promoción, de la rehabilitación, del conocimiento, de la divulgación y del acceso de todos los ciudadanos a nuestro pasado, desde el más remoto al más actual.

En el municipio “contamos con una herramienta que es la mejor palanca para que nuestro rico patrimonio histórico artístico no caiga en el olvido y todos los lorquinos podamos acceder a él, para conocer los tesoros arqueológicos con que cuenta nuestra ciudad y que han forjado nuestra identidad cultural y antropológica”, afirmaba en declaraciones a LA OPINIÓN el alcalde, Diego José Mateos. “Obviamente me estoy refiriendo al Museo Arqueológico, que este año cumple 30 años y que pasa por ser uno de los espacios museísticos más importantes, no solo de la Región de Murcia sino también es un referente indiscutible en el ámbito de la Arqueología”, reseñaba.

Su director y todo el personal que en él trabajan “tienen la inmensa fortuna de contar con un grupo de personas con grandes inquietudes culturales conformado en torno a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, cuya labor, es de vital importancia para que el museo sea una entidad viva y dinámica y no un mero espacio en el que se exponen una serie de piezas de más o menos valor”, contaba.

Los ‘Arqueros de Oro’ “vienen, además, a significar lo destacado que es disponer en Lorca de colectivos que reivindican diariamente la importancia del patrimonio, su tratamiento desde un punto de vista científico y su puesta en valor para el deleite y conocimiento por parte de los ciudadanos”, agregaba.

El doctor Ramallo y la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo eran los destinatarios de los ‘Arquero de Oro’ 2022. “El mundo de la arqueología en Lorca tiene un hueco muy importante para el catedrático Sebastián Ramallo Asensio. Además de un extraordinario arqueólogo y profesor en la Universidad de Murcia, su extensa bibliografía es, a menudo, fuente directa para todos los que deseen documentarse sobre el período romano”.

Su dilatada trayectoria científica desde las aulas y desde los propios yacimientos nos ponen sobre la mesa la importancia del reconocimiento que le brinda la concesión del ‘Arquero de Oro’. Entre los méritos para recibir el galardón se reseñaban las excavaciones en el yacimiento de la Quintilla, en las inmediaciones del Cejo de los Enamorados. “Es el mejor testimonio que en Lorca tenemos de su excelso trabajo como arqueólogo. Las excavaciones dirigidas por él, sacaron a la luz una villa romana de notable significación cuyo resultado es también el vínculo perpetuo que nuestra ciudad va a tener siempre hacia Sebastián Ramallo”, se reseñaba.

El alcalde y el presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, Jerónimo Granados, hacían entrega del galardón al doctor Ramallo, en la modalidad individual. El galardonado aseguraba que “es un honor incorporarme al elenco de personas y organizaciones en defensa del patrimonio lorquino”. Hacía referencia al director del Museo Arqueológico Municipal, Andrés Martínez, al que le recordaba que “algo de culpa en su orientación arqueológica” la tuvo él.

Enumeraba durante su intervención a muchos otros profesionales que integran la factura de los ‘Arquero de Oro’ después de siete ediciones. Y entre ellos, destacaba al arquitecto Juan de Dios de la Hoz, del que afirmaba que ha hecho una “labor excepcional” en la recuperación del patrimonio de la ciudad tras los terremotos de mayo de 2011.

Recordaba sus primeras excavaciones en Los Ceperos, en Ramonete, “donde a punto estuvimos de congelarnos durante la fuerte ventisca de 1979”. Y del hospedaje que recibió en el ‘Pajar del Tío Pata’ al no quedar plazas en los hoteles y hostales de la comarca durante la celebración de unas excavaciones. “Fue toda una experiencia. Nos duchábamos con el agua de un bidón. Imagínense cómo aparecíamos por la mañana”. De la Quintilla señalaba que “fue mi primer trabajo y protagonizó mi tesis doctoral. Le tengo un especial cariño”, admitía.

El ‘Arquero de Oro’ en la modalidad colectiva se concedía a la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo. Entre los méritos que se esgrimían se apuntaban la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico artístico que “no puede entenderse sin el papel preponderante de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo. Es más, me atrevería a decir que hay muy pocas obras del patrimonio histórico artístico en Lorca que no hayan tenido alguna intervención o participación por parte de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo”, destacaba Mateos.

Y hacía referencia a la lista extensa que arrancaba con el Parque Arqueológico de los Cipreses, pasando por el Colegio de la Purísima (actual Conservatorio de Música), El Calvario, el atrio de la Plaza del Rey Sabio (frente al convento de la Virgen de las Huertas), siguiendo por la muralla medieval en la calle Rambla, el Porche de San Antonio… El premio lo recibían la edil de Desarrollo Local y Empleo y los técnicos de la concejalía Antonio Bastida y Elena María Rodríguez.

El presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, Jerónimo Granados, destacaba la importancia de preservar el patrimonio. “Y esto es lo que el Plan Director para la recuperación del patrimonio de Lorca viene haciendo desde los terremotos de 2011”. A través de unas “pinceladas” señalaba que está llegando a su fin y que apenas quedan unas pocas obras por finalizar: “la Plaza de Toros, el claustro del convento de Santo Domingo, el Molino del Escarambrujo y la musealización del edificio que nos acoge esta noche, que se va a iniciar en tan solo unos días”, concluía.