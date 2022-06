La Sinagoga del Castillo podría llevar al Campus Universitario de Lorca a establecer relaciones con alguna universidad de Israel. Este país es una auténtica potencia en “investigación sanitaria y científica”, como planteaba el catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla y que fuera gerente del Campus Universitario de Lorca, Juan Ramón Medina Precioso.

El profesor proponía establecer sinergias en investigación sanitaria y científica y que la ciudad se convierta en receptora de “turistas científicos o universitarios” teniendo como punto de encuentro la Sinagoga. Medina Precioso participaba con la conferencia ‘El origen del Campus de Lorca’ en la última propuesta de la Fundación Poncemar, la ‘Universidad de la Experiencia’.

Sus planteamientos no quedaban en oídos sordos. Todo lo contario, el alcalde, Diego José Mateos, cogía el testigo y de inmediato secundaba la propuesta. En declaraciones a LA OPINIÓN anunciaba que se pondrán a trabajar de inmediato. Mateos hacía una reflexión en el foro donde participaba junto a Medina Precioso y argumentaba que “la ciudad vive todavía de espaldas al campus. Los lorquinos no sienten la universidad como suya. Una situación que vamos a intentar revertir”.

“En Lorca se descubrió una Sinagoga que está en uso, porque no fue profanada por los cristianos y pertenece a la Red de Juderías. Siendo Israel una potencia en investigación sanitaria y científica habría que establecer un convenio de colaboración con alguna universidad israelita, potenciando incluso lo que podríamos llamar turismo científico o universitario. Intercambiar estudiantes con Israel”, señalaba Medina Precioso.

No era la única propuesta que ponía sobre la mesa, ya que también se refería a la residencia de estudiantes, de la que carece la ciudad. “Se estuvo discutiendo en mi época, pero no cuajó porque vino una crisis económica”. Mostraba la necesidad de instaurarla. “Sería muy interesante para fijar la población. Para evitar que el estudiante universitario considere Lorca una ciudad únicamente de paso. Que haga vida universitaria en Lorca, que es lo que logramos en Cartagena y se notó en la ciudad”.

Insistía en que “no es lo mismo un estudiante que viene a sus clases y vuelve a su pueblo, que un estudiante que vive en Lorca. Eso es muy importante. Y lo mismo lo digo en referencia a los profesores”. El alcalde asentía estas palabras y recalcaba que “es fundamental lograr que los estudiantes duerman, coman, salgan, hagan deporte en la ciudad y una de las formas de conseguirlo es con la creación de una residencia universitaria que se establezca en las cercanías del Campus Universitario”.

Medina Precioso y Mateos coincidían en reivindicar la segunda fase de la universidad. Es necesario un nuevo edificio que permita crecer al Campus Universitario. “Las cosas van lentas. Ahora hay tres títulos, cuando esto nació con dos titulaciones. Ahora llega Terapia Ocupacional y habrá que ver si se construye la segunda fase. Es el momento de abordar esa ampliación”, señalaba el profesor Medina Precioso.

Y solicitaba que se tenga en cuenta la posibilidad de incluir “Ortopedia, que no se enseña en España en ningún sitio”. Para ello, determinaba hay que contar con la Universidad de Murcia, “quien ha llevado el peso hasta ahora, pero no hay nada que impida que también la Politécnica –que forma parte del Campus Universitario de Lorca- contribuya con algún título que combine la salud”. Fundamental, aseguraba, es la labor realizada por Poncemar, “pero mi ilusión es conectar el campus con el mundo empresarial. Por ello, Ceclor y la Cámara de Comercio están en el Consorcio desde un principio. Quizás es más importante no crecer tanto en títulos como tener una conexión con la economía de la ciudad”.