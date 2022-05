Los vecinos de San Cristóbal están preocupados porque el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Atención Primaria 2022-2023 del Gobierno regional no contempla un Servicio de Urgencias de Atención Primaria, Suap, en el futuro centro de salud que se pretende construir en el Puente de los Carros. Esta reivindicación será incorporada a la manifestación que se pretende llevar a cabo este jueves para reclamar la construcción del Centro de Salud del Barrio.

Representantes de las asociaciones del barrio de San Cristóbal, avenida de Europa, Apolonia y Río llamaban este miércoles a la movilización a todos los usuarios que reciben atención sanitaria en el Centro de Salud de San Diego. “Necesitamos el centro de salud. Pero no lo necesitamos solo los vecinos de San Cristóbal, sino todos los usuarios de barrios y pedanías cercanas que se verán beneficiados con su construcción. Y el resto de Lorca también mejorará en cuanto a asistencia al descongestionarse muchos servicios”, afirmaba la portavoz de los representantes de las distintas organizaciones, Fermina Giner, presidenta de la Asociación de Rabaleros.

La construcción del Centro de Salud de San Cristóbal fue anunciada en 2016, recordaba, “y aún no se tiene ni el solar para levantarlo”. El proyecto inicial, aseguraba, “contaba con un servicio de urgencias (Suap), imprescindible por la gran población que tiene la zona y, ahora, pretenden eliminarlo. Algo que no estamos dispuesto a tolerar, por lo que lucharemos hasta donde haga falta”.

A los partidos políticos que acudirán a la concentración de este jueves les enviaba un mensaje: “Que vengan a dar soluciones y no a coger el micro y a echarse la foto”. La Consejería de Salud afirmaba ayer en declaraciones a LA OPINIÓN sobre el Suap de San Cristóbal que “el programa de necesidades está en fase de borrador. Las prestaciones y servicios definitivos que contendrá el centro se decidirán una vez se verifique la cesión del solar por parte del Ayuntamiento de Lorca, así como sus condiciones de edificabilidad”.

Esta respuesta no era bien acogida por los vecinos. “Llama la atención que no esté incluido el Suap del Centro de Salud de San Cristóbal, pero sí el de otros municipios de la Región, por lo que vamos a reclamar que se contemple en el proyecto porque es necesario, ya que este centro atenderá a una población lo suficientemente importante en cuanto a número para tener este servicio que ya nos quitaron del Centro de Salud de San Diego”, concluía la portavoz de los vecinos.