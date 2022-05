La Viña intensifica su lucha para lograr el traslado de los transformadores eléctricos

«No es una lucha nueva. Venimos reivindicando que saquen del barrio los transformadores eléctricos desde 2014. Unas veces con más fuerza y otras con menos, pero estamos intentando reavivar esta reclamación para lograr nuestro propósito». Así de contundente se mostraba Pedro García Molina, presidente de la Asociación de Vecinos de La Viña de Lorca, que este sábado anunciaba el inicio de una recogida de firmas que harán llegar a Iberdrola para que traslade los transformadores eléctricos de la Plaza de los Oficios, en pleno centro del barrio de La Viña.

Decenas de vecinos protestaban ante lo que consideran «un engaño». Tras el terremoto de mayo de 2011 se llevó a cabo la reconstrucción de los edificios que fueron demolidos por los graves daños que sufrieron y se colocaron todos los transformadores eléctricos en el lugar. «Nunca nos dijeron que iban a ir en superficie. No lo hubiéramos aceptado. Quién va a permitir que le coloquen esto en medio de un barrio recién construido», se preguntaba María de las Huertas García.

Es una de las vecinas que perdió su casa por el sismo. «Hemos luchado mucho, muchísimo. Muchas veces le digo a mi marido que no sé de dónde sacamos las fuerzas para seguir adelante. Logramos acabar con la subestación, con la torre eléctrica… levantar nuestras casas. No sé por qué no nos hacen caso y trasladan los transformadores. No es justo lo que nos está pasando», se queja.

El alcalde Diego José Mateos proponía a Iberdrola pagar el cambio y tachaba de "error monumental" la decisión de colocarlos en ese lugar

Los transformadores eléctricos se sitúan en superficie sobre una rotonda. Se muestran disimulados detrás de una pared de acero corten de gran altura. «Es vergonzoso lo que nos pusieron aquí. Está en el centro de la rotonda y tiene tal altura que cuando vas con el coche no tienes visibilidad alguna. Pero lo que más me preocupa son las repercusiones que pueden tener para nuestra salud tal aglomeración de transformadores en un mismos sitio», apuntaba Antonio González.

Huertas Cano y su hermana Eulalia insistían en que «no nos dijeron que iban a ir de esta manera. No es lógico que se coloquen en lo alto de una plaza. Lo normal es que fueran bajo tierra, como ocurre en todos sitios». Y aseguraban que acudirán a todas las convocatorias para reclamar la retirada. «Claro que vamos a luchar porque los quiten».

Francisco Sánchez Sánchez apuntaba que «nunca contaron con los vecinos para que los transformadores fueran aquí. Nos los impusieron y punto. Ya que impones algo que no quieren los vecinos, déjalo lo mejor posible. El soterramiento era una de esas opciones, pero Iberdrola yo creo que se rio de los vecinos. Hizo lo que le dio la gana, como le dio la gana y cuando le dio la gana. Siempre estamos luchando en contra de Iberdrola». Y argumentaba que «no es lógico que se quite una subestación eléctrica y que se pongan unos transformadores en medio del barrio».

Apoyo del Consistorio

El alcalde, Diego José Mateos, acudía a la protesta. Junto a él, el vicealcalde, Francisco Morales, y la concejala de Fomento, Isabel Casalduero, entre otros miembros de la corporación. Mateos afirmaba que «desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando a los vecinos de La Viña para lograr el traslado de los transformadores eléctricos. Fue un error monumental colocarlos aquí en 2014, no escuchar a los vecinos y ni si quiera al sentido común».

Y anunciaba que «vamos a seguir proponiendo alternativas a Iberdrola de ubicación, pero, además, nos haremos cargo de los gastos de traslado. Esperamos que estas movilizaciones sirvan para convencer a la compañía».