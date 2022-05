El Partido Popular exigía este viernes una “evaluación técnica inmediata” del alcance de los daños provocados por las obras del Vial de los Barrios Altos en viviendas de San Pedro. El concejal popular Ángel Ramón Meca Ruzafa afirmaba tras recorrer la zona que “repiten los mismos errores que con las explosiones del túnel”, en referencia al paso de la autovía del Mediterráneo bajo la ladera del Castillo.

Meca señalaba que familias de casas cercanas “han constatado la aparición de grietas en las paredes de sus casas por la ejecución de estos trabajos y denuncian que las vibraciones de la obra están afectando a la estabilidad de sus viviendas, que se vieron perjudicadas por las voladuras con Goma 2 en los túneles de la autovía y los terremotos de 2011”.

Pese al “preocupante” precedente de las explosiones con dinamita en el túnel, “no se han establecido medidas especiales de seguridad en los trabajos en marcha”, argumentaba el edil popular que denunciaba que “el reciente agrietamiento de las casas no ha motivado reacción alguna por parte del actual Gobierno local”.

El edil recorría las viviendas más inmediatas a la zona de obras en compañía de Isabel Navarro, representante vecinal. Juntos examinaban algunas de las grietas que aparecían en las viviendas y que recorren las paredes desde la parte más alta hasta el suelo. “Hemos visitado la zona para ver in situ lo que nos denunciaban. Nos encontramos con muros de viviendas en los que ya se pueden ver múltiples grietas, que los vecinos confirman que han aparecido a consecuencia de las obras del Ayuntamiento para construir el Vial Norte”.

Mostraba su indignación mientras señalaba que “estaban advertidos de que esto podía ocurrir, pero no se ha establecido ninguna medida especial que permitiera amortiguar los efectos de estor trabajos y evitar que aparecieran los daños que ya se pueden observar”. Algunas de las grietas incluso permitían introducir una mano en su interior, como mostraban.

El edil reclamaba que “se desplace a la zona una brigada multidisciplinar del Ayuntamiento para analizar lo que está sucediendo. Es el momento de establecer las medidas oportunas que permitan a los afectados poder estar en sus casas sin la incertidumbre que ahora mismo tienen y que les está ocasionando serios perjuicios tanto en sus viviendas, por la aparición de grietas, como a nivel emocional”.

El Consistorio garantizaba la habitabilidad y el bienestar de los vecinos de los Barrios Altos durante la construcción del Vial de Evacuación. La edil de Fomento, Isabel Casalduero, afirmaba que “hasta el momento solo se ha notificado una incidencia que la empresa constructora ha subsanado de manera inmediata y, para comunicar cualquier tipo de problema que pudiera surgir, la Concejalía de Fomento ha habilitado un teléfono de contacto”.

La edil explicaba que “la construcción del irrenunciable e indispensable Vial de Evacuación de los Barrios Altos avanza a buen ritmo y sin producir ningún tipo de daños en las viviendas de la zona”. Y detallaba que “desde el inicio de las obras se comunicó y habilitó un teléfono de contacto a la atención de la Concejalía de Fomento para que cualquier vecino que detectara algún tipo de incidencia relacionada con la construcción pudiera notificarlo de forma inmediata y proceder a su revisión”.

Casalduero insistía en que “hasta la fecha, la obra ha tenido una reclamación procedente de un vecino de la zona que asegura que su vivienda se ha visto afectada por vibraciones procedentes de estos trabajos y dicha vivienda ha sido ya revisada y, en cuanto se acaben dichos trabajos, se subsanará lo notificado”.

Dos técnicos de la empresa constructora atienden a los vecinos “ante cualquier sugerencia o reclamación, así como un técnico municipal. Y no se ha recibido ninguna otra reclamación por lo que el equipo multidisciplinar que se reclama, ya existe, somos conocedores de que en otros periodos de Gobierno no se daban estas facilidades de comunicación a los vecinos y no se les tenía en cuenta, pero para este equipo de Gobierno prima el bienestar de nuestros ciudadanos”, recalcaba la edil.

La empresa tiene un seguro de responsabilidad civil ante cualquier tipo de percance y, a parte, hay también seguro de construcción por si se produjera algún tipo de daño mayor. “Se ha hecho un trabajo exhaustivo previo al inicio de las obras para conocer el estado de las viviendas y revisarlas una vez finalicen estos trabajos para solventar cualquier tipo de incidencia que pudiera producirse”, concluía Casalduero.