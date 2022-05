El Hospital General Universitario Rafael Méndez necesita un refuerzo de la puerta de Urgencias. La reclamación la hacía este viernes el Grupo Municipal de Vox que pedía la “contratación urgente” de médicos para contar con los medios que necesita el servicio de Urgencias del centro hospitalario debido al “aumento de pacientes” que acuden a diario.

La portavoz de la formación política, María del Carmen Menduiña, aseguraba que la atención primaria en el hospital está “recayendo sobre los médicos de Urgencias, que son quienes están atendiendo a los pacientes de forma presencial, ya que los facultativos de Atención Primaria, además de permanecer con las agendas totalmente cerradas, atienden a la mayoría de pacientes de forma telefónica”.

La edil cargaba contra la gerencia del Hospital Rafael Méndez. “Tenemos conocimiento a través de fuentes cercanas al hospital de que la gerencia se niega a contratar más personal para cubrir las vacantes de aquellos profesionales que se encuentran de baja laboral o de vacaciones y destina personal médico a labores administrativas, detrayendo así recursos asistenciales”.

Y aseguraba “no entender” cómo con la falta de personal que existe para atender a los pacientes, “se ha nombrado una directora médica y ésta, a su vez, a tres subdirectoras, quitándolas de sus funciones de atención a los pacientes para que estén en un despacho realizando tareas administrativas. El hospital Rafael Méndez no es, ni se asemeja, al Clínico de Madrid. Aquí no se necesitan médicos realizando funciones administrativas que no les pertenecen, necesitamos profesionales en primera línea para sobrellevar un número de pacientes diario que sobrepasa los límites admisibles”, afirmaba la portavoz de Vox.

Se mostraba preocupada por la asistencia telefónica. “Esto es lo que está generando una saturación en Urgencias nunca antes vista, los pacientes no pueden seguir siendo atendidos de forma telefónica, puesto que una valoración y un diagnóstico médico deben hacerse de forma presencial, evitando así que el servicio de Urgencias siga colapsado”.

Ponían el acento en las listas de espera para los especialistas. Menduiña argumentaba que “una cita con un oftalmólogo conlleva una espera de dos años y medio, por poner un ejemplo. Se están poniendo en juego vidas humanas y un diagnóstico tardío puede suponer la muerte de un paciente”.

Y exigía a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que “cumpla sus promesas en cuanto a la mejora de la calidad asistencial en el Área III de Salud y ofrezca unas condiciones de trabajo a los sanitarios que atraigan a profesionales de la Sanidad a trabajar en el Área III de Salud, refuerce el servicio de Urgencias y que la atención primaria vuelva a prestarse de forma presencial”.