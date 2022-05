Cs no está dispuesto a prescindir de su concejala y rompe el pacto con el PP en Ceutí

Las 48 horas que Ciudadanos daba al Partido Popular para que cumplieran con el pacto de gobernabilidad que firmaron en 2019 y cederle así el bastón de mando del Ayuntamiento de Ceutí se han expirado y los naranjas han roto el pacto de gobernabilidad con el PP.

El PP exigió la dimisión de la única concejal de Cs, María Ángeles Martí Bravo, como condición para ceder la alcallía del municipio después de que un informe de intervención del Consistorio señalara que la edil naranja adjudicó contratos a un familiar de primer grado, pero Ciudadanos no está dispuesto a pasar por el aro y da por finalizado el acuerdo con los populares.

Desde Cs defienden que "no hay nada que esconder en las facuras, salen todos los datos y el Ayuntamiento contrataba y pagaba con normalidad en estos años; no hay reproche legal alguno y el alcalde lo sabe".

“El todavía alcalde de Ceutí, Juan Felipe Cano, no tiene palabra ni firma. Atender a la palabra dada es una exigencia básica de la democracia representativa, y las facturas de papelería son una excusa para no cumplir su palabra", afirman los naranjas.

Cs insiste en que el pleno por el que el actual alcalde de Ceutí debe renuncia se va a celebrar: "Juan Felipe Cano ha roto el pacto de gobernabilidad firmado en 2019. El pleno de toma en consideración se va a celebrar, legalmente no cabe otra posibilidad, y más pronto que tarde el todavía alcalde del PP dejará de serlo".

Ciudadanos confirma que abrirá conversaciones con el PSOE "pensando únicamente en lo mejor para los ceutíenses, que no merecen un alcalde sin palabra”.

El PP veta a Martí Bravo: "apoyaremos a cualquier otro candidato"

Este periódico ya publicó la semana pasada que el motivo del rechazo que despierta la edil naranja tanto en el PP como en Vox son sus supuestas «irregularidades» y «anomalías» en el Consistorio ceutiense.

La Opinión ha podido saber que todo viene por un informe de intervención de la Corporación en el que se ponen de manifiesto varios contratos municipales otorgados por la concejal de Cultura y Deportes a un familiar suyo de primer grado.

La suma de estos contratos no es muy alta y tan solo alcanzarían los 4.000 euros, no obstante, a los populares les «preocupa» que el caso les pueda salpicar y que el PSOE, partido más votado en las pasadas elecciones, lo utilice para atacarles durante el último año antes de los nuevos comicios. «Martí ha hecho un trabajo encomiable, pero se ha equivocado. No se trata de una cuestión de juzgados, pero sí de ética», insisten fuentes del PP.

Si se va, añadió, «apoyaremos a cualquier otro candidato que estime la formación». Se trata del mismo discurso que esgrimió la semana pasada Vox.

La concejala naranja invita a Cano a que, «si quiere disipar las dudas» de su gestión o tiene algo de lo que acusarla, «puede llevarlo con toda tranquilidad a los tribunales». De lo contrario, «sería cómplice».