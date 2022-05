La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local de Los Alcázares, ha desarrollado una investigación para esclarecer varios robos, cometidos por el procedimiento de tirón en el municipio alcazareño, que se ha saldado con la identificación, localización y detención de un joven como presunto autor de los hechos investigados.

Las actuaciones se iniciaron hace unas semanas, cuando la Guardia Civil detectó un notable incremento de comisión de delitos contra el patrimonio en el casco urbano de Los Alcázares, en concreto robos con violencia e intimidación cometidos por el procedimiento de tirón, unos hechos que habían generado cierta alarma social en la población.

Los primeros pasos de la investigación, efectuados en los lugares de los hechos y recabando información de víctimas y testigos, permitieron a los guardias civiles obtener indicios sobre la forma ilícita de actuación y algunas pistas sobre su autor.

Los robos se materializaban en el casco urbano de Los Alcázares. Según las víctimas, un joven, que vestía ropa deportiva oscura y ocultaba su rostro con capucha y mascarilla, realizaba sutiles seguimientos a sus futuras víctimas, generalmente mujeres.

Cuando la víctima paseaba por una zona poco transitada la asaltaba por sorpresa con una violencia desmesurada con el fin de arrebatarle el bolso que portaba con todas sus pertenencias y objetos de valor, para ello no dudaba en tirar a la víctima al suelo y mantener un forcejeo para conseguir su objetivo, aunque la persona asaltada sufriera lesiones de consideración. Una vez conseguido su objetivo, al autor de los robos con violencia huía del lugar a pie.

Colaboración con la Policía Local de Los Alcázares

Los efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita, con los indicios recabados y el perfil de autor definido, establecieron un dispositivo en colaboración con la Policía Local de Los Alcázares con dos fines principales. Con carácter preventivo se distribuyeron una serie de patrullas en las zonas del casco urbano alcazareño donde más se habían cometido estos tirones, para evitar la comisión de más robos de este tipo. El otro objetivo del dispositivo la búsqueda del sospechoso y, en el caso de detectar un nuevo robo, actuar con la mayor celeridad posible para frustrarlo y detener a su autor.

Poco después, los investigadores identificaron al joven que, presuntamente, se encontraba tras la autoría de los hechos delictivos y se estableció un dispositivo de búsqueda, que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de delito de robo con violencia e intimidación.

El análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido a la Guardia Civil esclarecer, hasta el momento, diez delitos de robo con violencia e intimidación cometidos por el ahora detenido en el municipio de Los Alcázares, aunque se continúa con la investigación por si el arrestado estuviera vinculado con la autoría de más delitos.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de San Javier.