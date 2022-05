El Ayuntamiento de Alcantarilla ha distribuido entre los centros educativos del municipio un total de 48 vinilos para colocar en los espacios comunes de los colegios e institutos como parte de una campaña municipal contra el acoso escolar.

Los vinilos contienen mensajes como ‘Acércate a quien está solo’, ‘Cuando jugamos no dejamos a nadie fuera’ o ‘Si se burlan de un compañero no me río’ y se han instalado en los aseos, pasillos y otros lugares de tránsito del alumnado con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Acoso Escolar.

La concejal de Educación, Cultura y Juventud, Luz Marina Lorenzo, señaló que «con estos mensajes queremos contribuir a despertar un espíritu de compañerismo basado en la reflexión y hacer ver a los estudiantes la necesidad de empatizar con aquellos que sufren agresiones, intimidaciones o amenazas y conseguir así que desaparezcan estos comportamientos».

Conferencia literaria

Además, el Centro Cultural Infanta Elena acogió ayer la conferencia ‘La violencia escolar en la literatura de ficción para adolescentes’, del escritor José Antonio Jiménez, dirigida a más de 270 alumnos de 3º de la ESO, sobre la violencia y el acoso en la escuela y cómo la literatura trata el tema.

Jiménez es autor del libro ‘El niño que no quiso llorar’, que recoge la experiencia vivida por un chico como consecuencia de abusos en el colegio. Todos los centros educativos de Alcantarilla recibirán un ejemplar.