El Ayuntamiento de Los Alcázares busca «reinventar» el municipio como destino turístico sostenible y ve en los fondos destinados a la sostenibilidad turística que el Gobierno de España reparte y que proceden de fondos europeos, una oportunidad para conseguirlo.

«Hemos ideado con la ayuda de la consultora Open Idea y de los técnicos del Ayuntamiento un plan estratégico que hemos denominado ‘Los Alcázares, el Mar Menor más sostenible’, explica el alcalde del municipio Mario Pérez Cervera.

El plan de sostenibilidad turística que ha presentado el Consistorio alcazareño se centra en cuatro ejes: Transición verde y sostenibilidad, Eficiencia energética, Transición digital y Competitividad. En cada uno de estos apartados el Ayuntamiento ha consensuado una serie de iniciativas destinadas a poner en marcha un modelo turístico más sostenible.

En el eje Transición verde, «queremos destacar las medidas destinadas a la prevención de inundaciones y a la adecuación de ramblas, la restauración de zonas degradadas y la conservación de recursos naturales», señala Pérez Cervera. Una importante medida que contempla este bloque es la ordenación de la zona de la rambla de La Pescadería frente a futuras lluvias torrenciales. «Proponemos buscar una solución para convertir nuestro paseo marítimo en una zona totalmente transitable, incluso cuando se producen lluvias torrenciales», defiende el alcalde, que añade que otra de las propuestas se basa en «mejorar los accesos a lugares singulares y protegidos como es la playa de la Hita».

En el resto de ejes se contemplan, entre otras actuaciones, la mejora de la eficiencia energética con el uso de energías renovables y la mejora de la oferta turística adaptando el sector al uso de nuevas tecnologías. En este sentido se prevé la apertura de una oficina de turismo virtual «que nos permita generar rutas personalizadas, la posibilidad de comunicar en diferentes idiomas y oficinas con apertura las 24 horas», detalló el regidor.

