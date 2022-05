El Casino Artístico Literario podría dejar de ser la ‘asignatura pendiente’ de los terremotos a juzgar por los últimos movimientos llevados a cabo tanto por el Gobierno regional como por el local. Ambos mantuvieron este lunes un encuentro en la capital de la Región que podría ser la antesala de la visita prevista al monumento en fechas aún por definir.

En el encuentro la Dirección general de Cultura y Patrimonio solicitaba conocer al detalle las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble del Casino del proyecto inicial y las que quedarían aún por realizar. Pero, además, solicitaban conocer de forma pormenorizada y actualizada los costes de lo que queda aún pendiente.

El presidente del Casino, Rafael Ruiz, a preguntas de LA OPINIÓN, afirmaba que desconocía en estos momentos la valoración exigida por la Comunidad Autónoma. “Deberán ser los técnicos, en este caso el arquitecto director de los trabajos, el que valore los costes que aún restan. Esperamos que en unos días podamos conocerlos al detalle y se los haremos llegar a Cultura y Patrimonio”.

Hasta el momento las obras de rehabilitación del Casino tras los daños producidos por los terremotos de mayo de 2011 superan 1,3 millones de euros. Quedarían pendientes “la instalación del ascensor, la climatización, la pérgola de la entrada del edificio, la biblioteca y restauración de algunas de las pinturas y yeserías del salón de baile”.

No quiso lanzarse a hacer una valoración prematura hasta conocer el estudio pormenorizado del arquitecto redactor del proyecto a la vez que agradecía la preocupación tanto del Gobierno regional como local por dar una continuidad a los trabajos hasta la conclusión total. El inmueble del Casino Artístico Literario es el único que queda por recuperar tras los terremotos de mayo de 2011 de los que este miércoles se cumplirán once años. En estos momentos permanece cerrado a la espera de que se reanuden los trabajos para los que no hay financiación actualmente.

La preocupación es máxima por parte de la junta directiva del Casino, ya que la pérgola de entrada permanece sin acristalar. Su armazón está únicamente cubierto por un plástico. En esta situación tenía que hacer frente a los episodios de lluvias ocurridos recientemente.

A finales de julio pasado Ayuntamiento, Consejería de Cultura y propiedad mantuvieron un encuentro en el inmueble mientras visitaban las obras. Entonces, se habló que se buscaban 1,1 millones de euros para acometer la segunda fase de los trabajos.

Las actuaciones no solo han permitido la recuperación del inmueble, sino que además lo han dotado de una funcionalidad global y accesibilidad de la que antes carecía, admitía entonces el arquitecto director de las obras, Simón Ángel Ros Perán. Durante los trabajos se produjeron varios hallazgos como unas columnas del viejo edificio que se pretenden incluir en el proyecto.