José Antonio Gallego López vuelve a la Agrupación Socialista Lorquina. El que fuera alcalde de la ciudad desde 1983 hasta 1993, firmaba el documento de afiliación en la tarde de este lunes teniendo como testigos al alcalde y secretario general de los socialistas lorquinos, Diego José Mateos, y al secretario de Organización, José Ángel Ponce.

Gallego reconocía a LA OPINIÓN mientras rellenaba la hoja de afiliación que se marchó por un “arrebato”, pero que nunca dejó de ser socialista. De ello, da buena cuenta que a pesar de no estar militando en las filas socialistas siguió ayudando como apoderado en cada uno de los comicios que se produjeron desde que abandonó el partido en enero de 2012.

Vuelve, admitía, “porque se dan las mismas circunstancias que cuando me afilié en febrero de 1981, a raíz del golpe de Estado. Fue entonces, cuando tomé la determinación de afiliarme al PSOE”. Y aseguraba sentirse preocupado por la situación actual. “La democracia está en un peligro importante. Los que nos sentimos demócratas tenemos que dar un paso adelante y aportar nuestro granito de arena”.

Se mostraba satisfecho con la actuación del Partido Socialista en Lorca. “Se están haciendo muy bien las cosas. El PSOE de Lorca se ha renovado. Tiene un alcalde y un Ayuntamiento que se preocupan por Lorca, por los lorquinos. Merece la pena que les apoyemos en todo lo posible”.

Y reiteraba que “ante asaltos de otras facciones políticas locales hay que apoyar a la democracia. A las instituciones y a la democracia, porque creo en ellas”. Sobre Diego José Mateos aseguraba que “es el alcalde de todos los lorquinos. Y no es un tópico o frase hecha”. Insistía en que hay una facción, “algunos sectores de la sociedad lorquina que no quieren a las instituciones ni a la democracia. Y este alcalde trabaja por la ciudad. Lorca tiene el alcalde que se merece”.

Reconocía que “hay mucha gente que no se ha enterado de que abandoné el Partido Socialista, porque seguí trabajando y ayudando en lo que podía y defendiéndolo”. Gallego hacía referencia a otro ‘peso pesado’ de la política que recientemente abandonaba el Partido Popular, José Joaquín Peñarrubia. “Es todo un caballero. Siempre me he llevado muy bien con él y hemos colaborado en temas de política y de democracia. Entendí su posición en un momento en que el PP, con el anterior presidente, Casado, no estaba al lado de España”.

Tras firmar la afiliación le decía al alcalde: “Te agradezco que me hayas acogido”. Y éste le respondía: “Muchas gracias por haberlo pedido”. A renglón seguido Mateos argumentaba que “recuperamos a una persona con una gran experiencia, vivencia… que nos permitirá aumentar el capital humano y enriquecer el partido con mejores mimbres para hacer política”. Se estrechaban la mano para sellar el acto protocolario y más tarde compartían un café en la Plaza Real a las puertas de la sede de los socialistas lorquinos que desde hace unas semanas vive un ir y venir de afiliados de ayer, de hoy y de siempre.