El río Guadalentín, aguas abajo, presenta lagunas “pestilentes” por las que este jueves mostraba su preocupación el portavoz de Izquierda Unida-Verdes, Pedro Sosa. El edil recorría el cauce en las pedanías de Tercia, Marchena, El Hinojar y La Hoya y afirmaba que son muchas las quejas vecinales que están recibiendo. “Hay mucha gente que está molesta, muy enfadada. Que no quiere soportar día y noche un río lleno de agua contaminada, que huele, que atrae a los mosquitos…”.

El agua se mostraba embalsada en grandes charcas. “Están ahí para verlas. No nos estamos inventando nada. Tiene un color oscuro y presentan espuma en la parte más alta. No es justo que haya ciudadanos que tengan que soportar esta situación junto a sus viviendas”, insistía el edil de IU-V.

Las charcas aparecen muy cerca “del punto de vertido del curtido en Tercia. Con el aumento de las temperaturas se incrementa la presencia de mosquitos. Estos insectos son los únicos que se pueden encontrar en la zona, ya que en el entorno de estos vertidos no hay vida”, destacaba. Y se dirigía al alcalde: “Le invito, como hizo Fraga en Palomares, a que se bañe aquí. Si como dice los parámetros de estas aguas son las adecuadas, supongo que no tendrá reparo alguno a ponerse el bañador y darse un baño. Yo, desde luego, no lo voy a hacer”, recalcaba.

Sosa hacía referencia a las manifestaciones días pasadas de Mateos. “No puede decir que se trata de un ‘río limpio’ con barro”. Y recordaba las multas “de 232.000 euros en los dos últimos años, que nos ha impuesto la Confederación Hidrográfica del Segura por la mala depuración de estas aguas”. En esta ocasión ‘rompió una lanza por los curtidores’, de los que señalaba que “llevan su agua donde la Administración les indica, y es esa Administración la que no depura en condiciones”.

También hacía mención a la situación en que se encuentra el río Guadalentín aguas arriba. “En su curso más alto es objeto de saqueo y delito ambiental continuado y sus afluentes, Turrilla, Luchena y Vélez”. Por último, pedía que “se adopte todas las medidas necesarias para mejorar el estado de la cuenca del Guadalentín desde las pedanías altas y los ríos que lo conforman, pasando por el tramo intermedio agua abajo del Pantano de Puentes y hasta su salida por Totana, atravesando previamente las pedanías de la huerta de Lorca”.

El pasado viernes el alcalde comparecía en rueda de prensa junto al gerente de la empresa Aguas de Lorca para mostrar el resultado de los análisis efectuados en siete puntos del cauce del Guadalentín. Los parámetros, como afirmaba Diego José Mateos, eran los “habituales”. Pero además dictaminaban que “las aguas del Guadalentín a su paso por la ciudad no están contaminadas”. Los análisis se realizaban después de una denuncia por “posible contaminación” efectuada por Izquierda Unida-Verdes.