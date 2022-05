El PP carga contra el PSOE de Los Alcázares tras la dimisión de una concejala por covid

Ha sido el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Los Alcázares el que ha denunciado la dimisión de Joanne Patricia Scott, concejal de Mercados, Política Social, Igualdad y Residentes Internacionales del consistorio marmenorense, por "sentir ansiedad y sentirse aislada", según han afirmado en un comunicado. No obstante, la propia edil ha explicado a La Opinión que el motivo de su marcha es su estado de salud, ya que aún le quedan secuelas del covid, que pasó en el mes de enero.

Ha sido esta mañana, durante un pleno extraordinario urgente, cuando la edil ha presentado su renuncia, "rompiendo su silencio", manifestaron los populares, que aseguraban que "parece que ser mujer y socialista en Los Alcázares no encaja muy bien".

La edil contó en una carta de despedida que se encuentra en "un momento muy difícil a nivel personal", explicando que "ser concejal es una tarea muy difícil" y que ha "sentido aislamiento". No obstante, Scott se refería a las dificultades a las que tiene que hacer frente por las secuelas del coronavirus y no a sus compañeros en el Ayuntamiento. "Han retorcido mis palabras", lamenta.

"Sufro falta de memoria y no puedo hacer este trabajo si no estoy al día". Además, añade que tiene que hacerse cargo de su suegro, que tiene 85 años, y de un negocio "que ha sufrido" en sus ausencias. "El alcalde y el resto del Gobierno local me han apoyado en todo momento", subrayó.

Pese a ello, desde el PP recuerdan que ya a principios de 2021 dimitió otra concejal socialista en el municipio, Marina Gema Garate y señalan que "en el Ayuntamiento de Los Alcázares se comenta que la actitud del alcalde Cervera es autoritaria, que le gusta imponer su criterio por encima de la opinión de sus propios concejales y que no suele tener en cuenta los posicionamientos de sus concejalas".