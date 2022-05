Agricultores y ganaderos plantean construir presas en las ramblas para evitar que el agua de lluvia se pierda

La lluvia no ha dejado de caer en las últimas semanas en el Valle del Guadalentín. Lo ha hecho en algunos momentos de forma torrencial. Sin embargo, los pantanos del municipio, los de Valdeinfierno y Puentes, no registran grandes subidas en sus registros. Ello se debe, según afirmaba en declaraciones a LA OPINIÓN Plácido Pérez-Chuecos, nuevo presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Lorca (Coag), a que «no ha llovido en la cabecera de los embalses, sino aguas abajo».

Esta situación, admitía, no es nueva. «Estamos teniendo un buen año de lluvias, pero hay un problema y es que no tenemos donde embalsarla. Estamos viendo como toda el agua que está cayendo en las últimas semanas se va rambla abajo. No queda retenida en ningún sitio, por lo que en dos meses volverá a faltarnos».

El agua será uno de los ‘caballos de batalla’ durante su mandato que se iniciaba hace apenas unos días. Lograr agua suficiente para agricultores y ganaderos y a un precio justo no es un problema nuevo. «Es algo que han padecido nuestros padres, que vivimos nosotros, y esperemos solucionarlo para que no lo hereden nuestros hijos. Hay que buscar una solución definitiva, porque la subida que ha tenido es inviable».

Y la solución podría estar —argumentaba— en la construcción de presas en las ramblas. «Las ramblas y los brazales son los que llevan agua, por lo que hay que retenerla de alguna manera. Habría que invertir en presas para embalsarla y desde allí llevarla al pantano para almacenarla hasta que nos haga falta».

Fundamental para esta propuesta será, señalaba el nuevo presidente de Coag Lorca, el nuevo proyecto en que se encuentra embarcada la Comunidad de Regantes de Lorca que pretende la renovación de la tubería que va desde el Pantano de Puentes a la Casa Mata. Tras la inversión de 12,7 millones de euros funcionará en los dos sentidos, por lo que el agua de las ramblas, retenidas por presas, podría llevarse hasta embalses y de ellos al Pantano de Puentes.

Además, evitaría, según el presidente de Coag Lorca, que el agua de lluvia cuando cae de forma torrencial «cause daños. Podríamos guardar esa agua para cuando nos haga falta y, por otro lado, evitaríamos situaciones de riesgo». El proyecto «no sería muy costoso y podría financiarse con la venta de esa agua», destacaba.

De los dos pantanos del municipio, el de Puentes y el de Valdeinfierno, únicamente el primero embalsa agua, ya que éste último presenta importantes grietas en su presa por la que se escapa la poca agua que se almacena. Hace varios años, tras las fuertes precipitaciones que se registraron, los regantes optaron por desembalsar gran parte de ella en dirección al Pantano de Puentes. En reiteradas ocasiones se anunció no solo obras para solucionar su problema, sino también un recrecimiento de su presa aguas abajo para ampliar su capacidad de almacenamiento, aunque desde hace algún tiempo este proyecto parece haber quedado en el olvido.