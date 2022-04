“Dolor, quemazón, punzadas, adormecimiento…”, aseguran sentir cada día, cada minuto, cada segundo de sus vidas las que padecen fibromialgia. A pesar de ello, no dudan en reclamar: “Que nadie me vea como una víctima, sino como alguien que lucha con valentía”. El dolor, afirman, “cambia mi rostro, mi carácter, mi vida. Pero sigo siendo yo”, mientras la enfermedad “me hace sentir esclava de mi propio cuerpo”.

Historias resumidas en una frase que ilustran las fotografías de Isabel Wonder Art. La frase ‘Una imagen vale más que mil palabras’ se hace realidad en ‘Invisible’ un trabajo en el que no solo se desnudan las protagonistas lorquinas del día a día de la fibromialgia, sino que sirvió para que la artista también lo hiciera y no solo profesionalmente, sino en el sentido más literal de la palabra.

“Al principio estábamos reticentes por nuestros cuerpos. En mi caso, estoy operada del pecho dos veces y tengo unas cicatrices terribles. Me daba mucha vergüenza, pero ella fue la primera en descubrirse el torso y en decirnos que no pasaba nada, que todas éramos mujeres. El ambiente y la atmósfera que creo Isabela nos permitió sentirnos a gusto. Ha sido una experiencia muy cómoda, muy agradable. Yo fui una de las más reticentes, pero volvería a repetirla. El resultado es magnífico, como se puede ver”, explicaba Francisca Sánchez Quiñonero que posó en la sesión para ‘Invisible’ y que de nuevo lo hacía para LA OPINIÓN junto a una de las instantáneas que ilustran la exposición.

En otra de las fotografías aparece Antonia Robles, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Lorca, Afilor, que recordaba la sesión de fotos de la que parte la exposición: “Fue preciosa, súper emotiva. A ellas, no les dije lo que iban a encontrarse y, sin embargo, mostraron su cuerpo tal y como es. Fue una experiencia preciosa”, señalaba.

‘Invisible’ tiene por principal objetivo visibilizar esta enfermedad silenciosa. “Tiene más de cien síntomas, pero el dolor es el que más prevalece. Lo que pretendíamos era mostrar a todos cómo nos sentimos por dentro en imágenes, para que ellos puedan percibir la situación que vivimos día a día. Llamé a Isabela le comenté el proyecto y ella en seguida nos arropó, nos acogió… Ha sido una experiencia muy bonita. Estamos muy contentas”.

En dieciocho fotografías aparecen mujeres que integran la asociación lorquina de fibromialgia. A pie de cada una de ellas se incluye una frase con distintos sentimientos. “Son pinceladas de nuestro día a día”. La exposición ha logrado desde su presentación uno de los principales propósitos la ‘visibilidad’. “Es increíble. Desde que anunciamos la celebración y comenzamos a poner los primeros carteles no paramos de recibir llamadas de mujeres que quieren compartir con nosotras sus preocupaciones por esta enfermedad. Cada semana nos están llegando tres, cuatro socias nuevas”, contaba Antonia Robles.

El terremoto, la pandemia… ralentizó el funcionamiento de esta organización que espera con la celebración de ‘Invisible’ retomar las actividades que quedaron aparcadas mientras sus socias vivían en la soledad de su hogar esta enfermedad. “Te atrofia mucho físicamente, mentalmente… Para salir necesitas que alguien te empuje. Hemos encontrado la fuerza nuevamente después de la pandemia y esperamos no perderla, porque esta enfermedad es muy dura. No hay tratamiento, no hay una prueba específica que te diga que tienes la enfermedad… Es muy duro todo el proceso hasta que te la diagnostican”, relataba.

La artista destacaba que la técnica que ha utilizado para las fotografías es un “fuerte contraste” con el que pretendía simbolizar las “luces y sombras” de las mujeres que padecen fibromialgia. “Utilicé un fondo negro y dos focos de luz continua. He querido que se vea el dolor, por ello, en algunas fotografías he creado un efecto de piel agrietada y he intentado plasmar el color del dolor”, explicaba Isabela Wonder Art.

La muestra, en el patio porticado del Palacio de Guevara, fue inaugurada anoche por el alcalde, Diego José Mateos. Le acompañaban, la concejala de Oenegés, María Dolores Chumilla; la edil de Cultura, María Ángeles Mazuecos; y el de Sanidad, José Ángel Ponce. También estaba el director de la Universidad Popular de Lorca, Miguel Pérez Cortijo, ya que la artista, Isabela, es profesora de fotografía de ella.

La fecha de la celebración de la exposición ha sido elegida a propósito, como se destacaba durante la inauguración, ya que el próximo día 12 se conmemora el ‘Día de la Fibromialgia’. Está previsto que ese la fachada del Ayuntamiento se vista con los colores de esta enfermedad “invisible”, como recordaba el alcalde durante el acto de apertura de la exposición, quien destacaba la “valentía” de las mujeres que han participado para mostrar su “día a día” y a todos los problemas a los que se enfrentan.