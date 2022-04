Para el Hermano Mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Luis Melgarejo, estas serán sus primeras fiestas ocupando el cargo. Las diferentes comisiones de trabajo de la Cofradía han estado trabajando sin descanso para que las ‘Fiestas más esperadas’ estén a punto de comenzar.

¿Qué supone para usted ser Hermano Mayor en estas fechas tan especiales?

Es difícil resumir en pocas palabras todo lo que se siente en estos momentos. Son fechas muy especiales donde vamos a poder cumplir con los rituales en torno a la Santísima Cruz y, además, son las fiestas de Caravaca. Tener la responsabilidad no me asusta, pero sí supone un reto para mí y todos los miembros de la Junta de Cofradía para estar a la altura que se nos exige y cumplir con los compromisos que nos hemos impuesto.

¿Cómo fue tomar la decisión de presentarse al cargo?

Siempre he tenido la ilusión de poder mantener la tradición familiar y ser Hermano Mayor para dedicarle un tiempo de mi vida a la Cofradía y a Caravaca. Consciente de la dedicación que requiere esa responsabilidad, he esperado a disponer del tiempo para hacerlo. Hace dos años me jubilé y sabía que tenía fuerzas, tiempo y ganas para trabajar en la Cofradía. Esto, junto al apoyo de aquellas personas con las que contacté para llevar a cabo el proyecto, me animó a presentarme.

¿Qué importancia tiene para los caravaqueños su Cruz y las fiestas en honor a ésta?

Importancia MÁXIMA, con mayúsculas. Caravaca es un pueblo que vive con la Cruz presente en todo lo que hace. Todo caravaqueño la lleva consigo y es su referencia para muchas decisiones. La vida de la mayoría de caravaqueños cuenta con un calendario anual distinto al ordinario. El 5 de mayo en Caravaca se pone de nuevo el contador a cero y se proyectan las fiestas del año próximo. Moros, Cristianos y Caballos del Vino tienen muy presente a la Patrona a la que honran.

La Vera Cruz de Caravaca es uno de los símbolos más universales, un auténtico privilegio con el que contamos y que siempre está presente en mantos, insignias o estandartes. Los rituales en torno a la Cruz son la esencia de todos los actos que integran estas ricas fiestas populares.

¿Qué acciones ha realizado la Cofradía desde su llegada al cargo?

Es muy difícil resumir todo el trabajo que se ha hecho. No hemos parado de poner en marcha proyectos y retomar asuntos que llevaban mucho tiempo parados. La elección de Simón Laborda como secretario de Comisión de Festejos fue una gran decisión. Con él se coordina toda la preparación de las fiestas.

Como Junta de Cofradía, nuestro primer reto fue la celebración del Quinario en septiembre, le han seguido la organización de las I Conferencias ‘Caminos de Peregrinación a Caravaca, presente y futuro’, la representación de la Cofradía en eventos como el I Congreso Internacional de Turismo Religioso o en la Fundación Camino de la Cruz. También hemos atendido a los peregrinos que llegan al encuentro con la Cruz, hemos reforzado lazos con el Obispado y hemos trabajado de forma estrecha con el Ayuntamiento, el Gobierno Regional y el ITREM, para la preparación del Año Jubilar 2024.

Para terminar, un deseo para los caravaqueños y una invitación a los lectores.

Que disfruten de unas fiestas que se han preparado con mucha ilusión y mucho trabajo. Desde la Cofradía invitamos a los lectores a que nos visiten, que conozcan Caravaca y sus maravillosos rincones, que disfruten de la gastronomía local y que conozcan nuestra cultura, pero sobre todo que suban a la Basílica y que conozcan la Cruz que nos está esperando a todos.