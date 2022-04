La Asamblea del PSOE de Lorca revalida a Diego José Mateos en la Secretaría General

La Asamblea general extraordinaria del PSOE de Lorca reelegía este sábado por aclamación al alcalde, Diego José Mateos Molina, como secretario general. Lo hacía después de un intenso discurso en el que aseguraba que “Lorca está mucho mejor que cuando llegamos al Gobierno y, ojo, porque lo mejor está por llegar”, advertía.

Hacía un repaso para evaluar actuaciones, analizar –con perspectiva- los aciertos y los errores “para decidir cómo dar ese salto cualitativo que como agrupación y como Gobierno local debemos dar”. Se refería al “trabajo previo desde la oposición” que calificaba de “constante, audaz y con mucha cercanía”.

Y hablaba de la movilización durante la campaña “barrio a barrio, pedanía a pedanía” y el activismo en redes sociales. Recordaba los proyectos que desde que gobierna el Partido Socialista a nivel nacional se han logrado para la Región, entre los que destacaba como principales “el soterramiento del Ave y el inicio de las obras para su llegada, así como canalizaciones clave para conectar nuestros regantes con la desaladora de Águilas y el Palacio de Justicia”.

No olvidó la pandemia “que nos obligó a readaptar todo. Que nos rompió cientos de programas sociales, culturales, deportivos, festivos… y que nos arrebató a amigos y compañeros”. El Covid-19 obligaba a intensificar el trabajo en Política Social que “recibía un fuerte apoyo desde el Gobierno de España y que nos llevaba a redoblar esfuerzos desde el Ayuntamiento para proteger a quienes peor lo estaban pasando”.

El secretario general de la Agrupación Socialista Lorquina reiteraba que todo ello lo habían hecho con “presupuestos prorrogados”, lo que les llevaba a agudizar el ingenio para “adaptarnos a las modificaciones y los cambios por las exigencias de cada momento, a pesar de los intentos de bloqueo por parte del Partido Popular, Vox e Izquierda Unida”.

Y se preguntaba “qué hacía el PP cuando gobernaba”, ya que admitía que están actuando “en decenas de obras de parques, de jardines, de caminos, mejorando barrios, pedanías, creando espacios urbanos amables…”. Agradecía las muestras de apoyo constantes de vecinos que “nos agradecen el trabajo del equipo de Gobierno y que no dudan en afirman que en Lorca hay un antes y un después en cuanto a medio ambiente, sostenibilidad y concepto de ciudad amable”.

Y anunciaba que será “firme” a la hora de reclamar y defender los intereses de los lorquinos. “Aquí, en Murcia o en Madrid”. Pedía la ayuda de todos para “ganar las elecciones”. Auguraba para los próximos meses una “auténtica transformación y modernización social, urbana y de infraestructuras en el municipio”.

El alcalde de Lorca echaba la vista atrás para repasar la “espectacular” Semana Santa que “hemos vivido y que representa a una Lorca que brilla de nuevo en lo que será el aperitivo de lo que está por llegar”. Y entre esas iniciativas próximas señalaba inversiones millonarias como la del Palacio de Justica que servirán para “impulsar nuestro casco antiguo”.

La culminación de la Plaza de Toros de Sutullena, el nuevo auditorio y Palacio de Congresos de Ifelor, la finalización del proyecto del entorno del subterráneo de San Antonio, el nuevo tramo de la Ronda Sur de evacuación y la rehabilitación de buena aparte de nuestro patrimonio. También habló de las pedanías y de la “mejora de sus infraestructuras” que ya se ha iniciado.

El turismo, igualmente, centraba gran parte de la recta final de su intervención que señalaba debe girar por poner en valor el patrimonio, historia, espacios naturales, gastronomía y litoral del municipio. “Queremos ser la ciudad del deporte, que aproveche nuestro sol y nuestras instalaciones para dar oportunidades a nuestros jóvenes y ofertarlas al exterior”.

Y finalizaba tan contundente como iniciaba su intervención ante una asamblea repleta de afiliados en la que se daban cita socialistas de ayer, de hoy y de mañana, con nuevas caras, entre las que destacaban muchos jóvenes. “Queremos una Lorca que sume, que integre, en la que vivamos a gusto. En la que no sobra nadie, piense lo que piense, rece a quien rece y se acueste con quien se acueste. Una Lorca de todos y para todos”.

A continuación, daba a conocer los nombres de la Comisión ejecutiva municipal de la Agrupación Socialista Lorquina en la que cobra especial protagonismo el concejal de Sanidad, Juventud, Plazas y Mercados y Festejos, José Ángel Ponce Díaz, que se convertía en el número dos del PSOE de Lorca. Crea una Secretaría de Coordinación de Acción Municipal, integrada por los ediles Isabel Casalduero Jódar, Isidro Abellán Chicano, María Ángeles Mazuecos, José Luis Ruiz Guillén, María Dolores Chumillas, Antonio Navarro Pérez, Antonia Pérez e Irene Jódar. Recupera a históricos como Juan Antonio Fernández, en la Secretaría de Educación y Memoria Histórica; y Francisco Ruiz Alviar, en la de Fomento, Infraestructuras y Transportes Públicos.

En la Dinamización de la Casa del Pueblo y Movilización Interna sitúa a Francisco Martínez Semitiel y José Antonio Lario; y en la Secretaría de Comunicación y portavoz a Julián Herencia. Entre los asistentes a la Asamblea estaban el ex alcalde de Lorca, José Antonio Gallego; Alfonso López Baños, de la ejecutiva del PSRM-PSOE; los ex concejales socialista, José Sánchez, Alfonso López Lidón, Francisco Fernández Lidón y Antonio Vidal. Otro de los históricos que no quisieron perderse la asamblea general extraordinaria del PSOE de Lorca fue Juan Manuel Cañizares. La jornada continuó con una convivencia en el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda a la que asistieron más de trescientas personas y en la que se degustó un clásico de la gastronomía lorquina, arroz con ‘costillejas’, empanada, embutidos lorquinos y milhojas.