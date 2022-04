“Me voy con una asignatura pendiente, la del tema del agua. No solo no he aprobado el examen, sino que lo he suspendido y con muy mala nota”. Así de tajante se mostraba en declaraciones a LA OPINIÓN el todavía presidente de Coag Lorca, Miguel Padilla Campoy, que esta noche dejará su cargo tras más de quince años. Lo hará en una asamblea a la que están llamados unos 800 agricultores y ganaderos de la comarca que aprobarán el relevo de Padilla que deja el testigo a Plácido Pérez-Chuecos Martínez, que dirigirá a la nueva comisión ejecutiva de la cooperativa agrícola y ganadera.

El también actual secretario general de Coag Nacional reconocía que tenía que haber dejado el cargo mucho antes, pero que las circunstancias de la pandemia impidieron su relevo. Su andadura como presidente en Coag se iniciaba en 1994. Entonces, permaneció en el cargo dos años, ya que fue llamado a atender responsabilidades ganaderas a nivel nacional. En 2009 volvió a la presidencia de Coag Lorca, que no ha abandonado hasta ahora. “Han sido más de quince años en los que no hemos cesado de luchar por intentar conseguir agua para tener tranquilidad. Sin embargo, seguimos con esa incertidumbre, con esa inseguridad de no saber qué va a pasar mañana”, afirmaba. Reconocía que éste es, “sin duda, uno de los momentos más preocupantes que ha vivido el sector en los últimos años, ya que confluyen diversos asuntos de máxima gravedad que afectan de manera inmediata y negativa sobre la actividad de un sector agrícola y ganadero al que se está forzando a perder toda su capacidad de iniciativa”. Y alertaba de que “estamos a la espera de un recorte histórico del Trasvase Tajo-Segura en cuanto se apruebe el Plan Hidrológico del Tajo que recortará el envío de agua en más de 100 hectómetros cúbicos anuales por la subida del caudal ecológico a su paso por Aranjuez, decisión absolutamente política carente de razones técnicas”. A ello, se suma –insistía Padilla- la subida “fuera de todo control de los costes de la energía, luz y gasóleo, de los inputs agrícolas y ganaderos como los fertilizantes y cereales pienso, además del transporte y otros muchos (plásticos, cartonaje, goteos…), lo que añadido a la todavía débil puesta en marcha de la Ley de Cadena Alimentaria que impide que los precios de origen incorporen parte de esas subidas de costes, está provocando pérdidas que se van acumulando para los agricultores y ganaderos”. La asamblea se iniciará a las ocho y media de la tarde en los Salones Faroli, junto al Santuario Patronal de Santa María la Real de las Huertas. El orden del día incluye no solo el relevo de Miguel Padilla Campoy como presidente de Coag Lorca (actual secretario general de Coag Nacional), sino también la renovación de la comisión ejecutiva, la modificación de estatutos de la cooperativa y la situación del sector agrícola y ganadero en la comarca. Al acto de clausura asistirá el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo; el alcalde, Diego José Mateos; así como distintos miembros de la corporación municipal.