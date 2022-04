Elizaveta Makharashvili, que cursa 2º de Bachillerato en un centro educativo de San Pedro del Pinatar, venció en la categoría senior en inglés del décimo Concurso Nacional de Oratoria y representará a España en la final internacional, que tendrá lugar en Londres del 9 al 13 de mayo.

En un comunicado, el colegio New Castelar del municipio pinatarense ha señalado que en este evento, organizado por 'English Speaking Union' (Reino Unido) y la Fundación Educativa Activa-T, participan centros escolares de todo el país.

Tras clasificarse en la fase provincial, Makharashvili se ha proclamado como la mejor del país en categoría senior en inglés.

El objetivo de este concurso es promover la educación y la formación integral acercando los conceptos aprendidos en el aula a la realidad que viven los estudiantes mediante la educación deliberativa gracias al debate y la oratoria.

En este certamen participan estudiantes desde 12 a los 18 años, que disponen de tres minutos para comunicar al público y al jurado su opinión sobre la temática propuesta, tanto en español como en inglés.

La intervención de Makharashvili se tituló 'Our important choices are made without us realising it' y trató sobre cómo las personas toman las decisiones importantes en su vida sin darse cuenta.