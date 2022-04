«Esta fiesta es una fiesta popular, metida en las raíces del pueblo. Por eso el pueblo siente, grita y, además, llora». Domingo Munuera Rico.

Han pasado ya unos días desde que se recogieron las Vírgenes de azules y blancos. Ellas han regresado a sus capillas y nosotros, los procesionistas de Lorca, nos dedicamos a guardar hasta el próximo año mantos, corazas y pañuelos.

Cuántas veces durante la pandemia habremos dejado ir el pensamiento hacia el Viernes Santo que vendría. Qué lejano lo vimos y de qué forma cruel, caminando por el desierto, nos pareció tenerlo aquí, aun siendo solo un espejismo. Ese Viernes Santo soñado, prometido a los lorquinos, tomó forma en nuestra mente como sentirían a su patria, tan bella y perdida, los esclavos hebreos en Babilonia, o como se figuraban la tierra de Canaán los que salían en éxodo del cautiverio egipcio. Pues bien, ahora sí: llegó.

Con el regreso a la procesión se ha acabado para nosotros la servidumbre. Quedan, y no los pasamos por alto, los problemas de todos los días, las preocupaciones naturales del hombre y la mujer y todas las injusticias que hoy se viven en el mundo. Sin embargo, este año nos parece que la pena de verse acabar la Semana Santa es algo más serena, más tranquila, porque sentimos también que las cosas han vuelto a su sitio. Los interrogantes, antes retóricos, «¿Hemos salido? ¿Nos hemos lucido?», han cobrado este año todo su sentido. Es como si hubiéramos tenido que recordárnoslo a cada momento, como si no nos lo creyéramos.

La procesión ha hecho lo que le tocaba hacer, pasar, y ha quedado lo de siempre: la pasión por los colores, el amor hacia las Vírgenes y la memoria de los que se fueron y nos legaron esta celebración, portento de ingenio y de belleza. Para muchos, es una alegría comprobar que este camino de tres años nos ha conducido de nuevo a nosotros mismos, a afirmar cuánto significa para este pueblo la Semana Santa y a demostrar nuestro afán por engrandecerla cada día más.

Las puertas de San Francisco y de la capilla del Rosario han alumbrado el milagro y Ellas han cruzado el umbral. Con los mismos nervios, con la misma ilusión de siempre, como si fuera el primer Viernes Santo, o como si fuera el último. Verlas salir y recogerse rodeadas del gentío ha sido, me parece, lo que nos ha hecho definitivamente cobrar conciencia de que hemos vuelto. No ha sido un reencuentro con Ellas porque nunca nos hemos apartado, y porque las hemos sentido acaso más cerca durante los meses difíciles. Ha sido más bien, como decía el gran presidente azul Castillo Navarro, «como una especie de chulería de amor», como la expresión renovada, más fuerte que nunca, de nuestro amor sin medida y sin razones, no porque no las haya, sino porque no hacen falta.

Lorca ha sido de nuevo ese pueblo inspirado que se ha repuesto de las dificultades y ha sabido infundir valor al padecer. Y a mí, recogiendo a nuestra Doloricas y a su ‘zagal’ Yacente el pasado viernes, me pareció ver entre la multitud a ese viejo procesionista que, orgulloso de su ciudad, había vuelto al escuchar la matraca para estar con Ella y para dejarnos a nosotros un encargo: «Cuidad el color».

Adrián Páez Martínez, mayordomo azul