Tronos que esperan reina

Cada cual tiene su personaje de procesión preferido, pero hay dos figuras femeninas en azules y blancos que destacan sobre el resto: Cleopatra y Saba. La de esta noche es la única ocasión para ver la carroza de la reina egipcia del Paso Azul. En el caso de la reina blanca, Saba, ya ha procesionado pero la de hoy suele ser una ocasión más especial.

María Dolores Gimeno Pinilla dará vida a la última de las faraonas egipcias. Si alguien sabe de espera es ella. En el año 2019 no pudo procesionar a causa de la lluvia. En 2020 y 2021 tampoco porque no hubo Desfile. «Por fin este año. Conservo toda la ilusión e incluso tengo más. En todo este tiempo no he perdido la esperanza porque sabía que tarde o temprano recuperaríamos nuestra Semana Santa. De todas formas, he de decir que si por algún motivo no pudiera salir no pasaría nada porque lo importante para mí como azul es que todo salga bien, y estos días el Paso Azul ha sacado muy buenas procesiones. A mí me gusta ayudar y eso es lo que hago en la comisión de carros».

«Han sido tres años de espera pero tengo incluso más ilusión» María Dolores Gimeno - Cleopatra

Como no quiere arriesgarse, prefiere no visualizarse encima de la carroza portada por esclavos. «Cuando llegue el momento llegará, mientras tanto a seguir viviendo cada minuto de estas horas previas y a seguir colaborando en lo que haga falta».

Lucía Moreno Company tiene detrás del personaje que interpretará esta noche una emotiva historia. «De siempre he querido salir de Saba. Mi padre ha estado toda la vida en el Paso incluso en las juntas directivas y por una enfermedad tuvo que dejarlo. Hoy, después de cinco años, va a ser el pimer día que salga a la calle para poder ver a su hija en la carroza. La emoción es doble. Por él soy blanca, porque desde pequeña lo he mamado. Creo que para todas las blancas es importante este personaje y pienso que al menos una vez en la vida hay que salir».

La de esta noche es la única ocasión para ver la carroza de la reina egipcia del Paso Azul

Aunque sean unos minutos los que esté en Carrera, lo cierto es que el personaje se vive desde mediodía. «Sobre las doce y media empiezan los preparativos y así hasta el momento de ir al Óvalo y subirse a la carroza. Aunque yo conozco perfectamente quién es Saba y qué representa en la procesión blanca, lo cierto es que sí he profundizado en su biografía porque es importante que los que procesionamos sepamos en la piel de quién estamos».