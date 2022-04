Nacer blanco de madre azul es lo mejor que me puede haber pasado en la vida, pues mi fe y creencia mariana cobran un mayor sentido. A mi temprana edad con apenas unos años y en compañía de doña Concha Abellán, subía los primeros escalones de la antigua Casa del Paso Blanco, en la calle Juan de Toledo.

Sin perder la vista en el techo contemplaba la majestuosa águila imperial que colgaba de él y sus imponentes garras con las que atrapaba un rosario entre ellas. Manos prodigiosas del taxidermista que la disecó, pues para mí era de un realismo tremendo, que me ocasionaba un gran respeto, bueno más bien un gran miedo producto de mi corta edad, por si me llevaba volando.

En mi corto paseo con doña Concha, pasábamos por la puerta de carruajes del Hotel España que en esa época aún estaba abierto al servicio público, y en sus cuadras pernoctaban algunos de los caballos que luego procesionarían con el cortejo de mi paso, los gitanos Torres que traían unos espectaculares caballos desde Tarragona.

Los paseaban de un lado a otro de la puerta del hotel. Impresionantes corceles que en más de una ocasión eran vendidos a lorquinos por sus propietarios. Creo que ese era uno de los negocios por los que los Torres venían a la Semana Santa de Lorca. Y también de ahí mi afición por el mundo equino, que años después me hizo adquirir un caballo de un rejoneador, que salió en procesión montado por el jinete lorquino Narciso Arcas.

Todas estas vivencias no hacían otra cosa que aumentar mi fe y mi amor por la Santísima Madre de la Amargura, pero mi reafirmación total fue durante los años que pase en mi infancia -hasta que este fue cerrado al público- en el colegio de la Salle, donde a diario íbamos a rezar el rosario a la capilla que lleva el mismo nombre.

Allí el flechazo fue tremendo. Todo fue mirar la cara de la Santísima Virgen de la Amargura y quedarme prendado de ella, hasta el punto de que han pasado los años, y por cuestiones de trabajo he tenido que residir fuera de España, pero no ha habido un Viernes Santo que no haya recogido a mi Virgen aunque en ocasiones haya tenido que hacer miles de kilómetros para ello.

Pero la fe y la devoción a mi Virgen está por encima de todo, y más cuando ella obró en mi un milagro. Estando en compañía de la que ahora es mi mujer, en los palcos de Juan Carlos I, junto a la Presidencia, sentimos un presagio de que estos se venían al suelo. Mi mujer insistía: “Bájate que esto se cae”. Y así fue como obró el milagro y como naipes de una baraja cayeron al lado contrario de donde nos encontrábamos nosotros.

Tengo la seguridad que la mano de la Madre, la Virgen de la Amargura, estaba ahí, por eso en su honor la porté a hombros el primer año que salió y mientras viva nunca dejaré de acompañarla, pues es de bien nacidos ser agradecidos y yo agradezco el poder tener dos madres, una mi Virgen Guapa y la otra mi madre que me pario y que desde el cielo se siente orgullosa de que continúe con la fe que ella me enseño.

Jesús López Molina es mayordomo del Paso Blanco