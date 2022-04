Los bronces de la torre campanario de San Cristóbal anunciaban el final del día y el inicio de la madrugada cuando el Santísimo Cristo de la Sangre cruzaba el umbral del templo. El silencio lo ocupaba todo. Los costaleros doblando sus cuerpos lograban que el Crucificado clavado en el madero salvara la cancela de la iglesia y que se alzara hasta lo más alto al grito de: “Al cielo con él”. Olvidados quedaban los dos últimos años de pandemia en que la agonía del Cristo de la Sangre lo era también para los rabaleros que vivían en la soledad de sus hogares la tristeza de no poder compartir esos instantes con el Crucificado.

A esos dos años se sumaba uno más por capricho del cielo que sintiendo la cercanía de la salida del Cristo de la Sangre rompía en un llanto desconsolado que obligaba a suspender la procesión. Tres años, tres años sin mirar a lo más alto de la torre campanario a cada instante para ver cuánto falta para que el trono arranque su procesión. Tres años sin que el silencio lo ocupe todo mientras el capataz da las últimas órdenes. Tres años sin contener la respiración mientras los costaleros lo llevan a ‘tocar’ el cielo…

Esos tres años parecían eternos y, sin embargo, tras volver a verlo apenas parecen un segundo de vida. Los costaleros lo llevan en sus hombros. Lo miran, lo vitorean, se emocionan… y se agarran a los varales muy fuerte como si de su brazo se tratara y quisieran así hacerle llegar todo el amor que por él sienten. Y, a lo lejos, desde un balcón suena una saeta.

Enfila la calle lateral del templo mientras la oscuridad parece abrazarlo. Mucho antes, la Virgen de la Soledad ocupaba el atrio de San Cristóbal. A hombros la portaban las mujeres del Barrio después de abandonar por unos instantes a su Hijo. Y tras ella, Nuestro Señor Jesús de la Penitencia. Los tres emprendían el recorrido por callejuelas serpenteantes escoltados por sus estandartes y, por primera vez, por un piquete del Grupo de Intervención de Seguridad Ciudadana de la Policía Local, Gisc; que se unía al que ya procesiona desde largo tiempo de la Guardia Civil.

Entre esta última escolta, el Guardia Civil Alfonso García Lucas, que este año abandonará el cuerpo por motivos de jubilación. En agradecimiento a tantos años de acompañamiento, el Paso Encarnado le permitía dirigir la salida procesional del trono de Nuestro Señor Jesús de la Penitencia. Se emocionaba, pero también los que estaban junto a él y saben del cariño que tiene al Paso Encarnado, al Cristo de la Sangre, a la Guardia Civil… al Barrio.

Poco a poco el atrio de San Cristóbal era abandonado por tronos, estandartes, mayordomos, nazarenos… banda de cornetas y tambores. El recorrido permitía dar a conocer a muchos visitantes las callejuelas de este barrio situado al otro lado del Puente Viejo. El mismo que el Paso Encarnado había cruzado horas antes para invitar a las cofradías de Semana Santa de la ciudad a la Procesión del Silencio. La tradición se cumplía, pero mucho antes veía la luz el último estreno de la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre, el estandarte de la Expiración. Y tres túnicas de mayordomo que acompañarán al estandarte -y que eran bordadas en el taller de bordado del Paso Blanco y Paso Azul- y embellecimientos para el trono de la Penitencia… y la inauguración de una Plaza dedicada al Santísimo Cristo de la Sangre.

Los años de encierro llevaban al Paso Encarnado no solo a no parar, sino a coger carrerilla para lograr que sus proyectos viesen la luz al término de la situación de alarma. Y el recorrido de los titulares de la archicofradía toca casi a su fin al paso por la Plaza de la Estrella. En este último tramo la procesión se hace más intimista si cabe. La amplitud del espacio logra contemplar detalles que pasan desapercibidos por las estrechas calles. Y vuelven a sonar, como lo han hecho durante el recorrido, esos cantos desgarrados desde los balcones.

El final está cerca y los costaleros del Santísimo Cristo de la Sangre en vez de acelerar el paso, lo aminoran. Miran una y otra vez a su Cristo y se recrean. Cada relevo les permite sentirlo más cerca, mirándolo a los ojos, mientras parece que pronuncia las últimas frases que dijo durante su crucifixión antes de morir, como recogen los Evangelios canónicos: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, “¡Dios mío, Dios mío!, por qué me has abandonado” o “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

La recogida dejaba instantes únicos, difíciles de olvidar. Tras el cierre de las puertas de San Cristóbal, el paso por la plaza del Santísimo Cristo de la Sangre y de la Estrella. En la subida al Puente Viejo la tienda del Paso Encarnado ofrece chocolate caliente y bizcocho de las clarisas. Un punto y final para una noche encarnada inolvidable.