Todo lorquino y lorquina, sea del paso que sea, tiene a lo largo de su vida momentos inolvidables asociados a nuestra Semana Santa. Momentos que han dejado una huella indeleble en su memoria y que conforman su propia historia personal.

Hay muchos de esos momentos y recuerdos fijados en mi mente vinculados a la Semana Santa, pero podría destacar tres. Una terna de vivencias que, cada una en su contexto, han hecho que no las pueda olvidar nunca y que el mero hecho de recordarlas haga que se me ponga la piel de gallina.

La primera de ellas fue cuando allá por los años 1995 y 1996 tuve el privilegio de participar en la procesión de Viernes Santo bajo el trono de la Virgen de la Amargura. Era mi padre el que habitualmente procesionaba bajo el trono junto a otros cinco o seis compañeros pero, a causa de una operación en su espalda, esos años no pudo participar y fui yo quien tomó su relevo.

Una vez te metías debajo del trono, no veías nada. Sentías el griterío, los vivas a la Virgen, apenas escuchabas unas instrucciones y órdenes que se ahogaban entre las voces en grito de los blancos y blancas al paso de la Virgen Guapa. “¡Parad!”, “¡arrancamos despacio!” o “¡cuidado con el desnivel de la arena!”, eran algunas de las órdenes que se emitían. La entrada a la avenida Juan Carlos I se notó, aumentaron exponencialmente los decibelios de esos “vivas” y la sangre y el alma se me agitó: miles de personas estaban pendientes de nuestra Virgen (y éramos nosotros los encargados de no fallar). Todavía recuerdo el ir pisando miles y miles de pétalos de flores, una auténtica alfombra vegetal, colorida, signo de que paseaba nuestra Virgen triunfal por la Carrera.

Y llegó el momento más esperado, el más tenso, el más intenso: la entrada a Santo Domingo. De pronto, se pasó de la algarabía al silencio total. Nada se oía, pararon los gritos, paró la música de la banda. Silencio, tensa espera. Empecé a tomar conciencia. Ya estamos aquí, nos queda el último empujón, el más importante. Mi corazón estaba completamente agitado, pues todo el mundo estaba pendiente de la entrada del trono, de la Virgen de la Amargura, que volvía a su casa y teníamos que estar a la altura.

En ese silencio sepulcral sí que se escuchan las órdenes: “¡un poco a la izquierda!, ¡un poco más!, ¡parad!, ¡un poco a la derecha!, ¡ya estamos!, ¡adelante!, ¡despacio!”. Así fue como empezamos a empujar, muy despacio, la tensión se podía cortar, intuimos desde dentro que ya estábamos encarados hacia la puerta y empezamos a andar entre el imponente silencio y, de repente, un estallido impresionante: gritos y más gritos, la banda sonaba atronadora… “¡ya estábamos dentro!”, la Virgen de la Amargura había vuelto a su casa otra vez, habíamos cumplido nuestro importantísimo cometido. Nos abrazamos y lloramos, salimos del trono y pasamos desapercibidos entre la gran cantidad de blancos que abarrotan Santo Domingo, pero con la satisfacción de haber cumplido.

El segundo momento emocionante fue cuando participé por primera vez como costalero del Santísimo Cristo de la Sangre, titular del Paso Encarnado, en la Procesión del Silencio de la noche del Jueves Santo. Tras una procesión sobria, elegante como pocas, que recorre las calles del barrio de San Cristóbal llegaba el momento de entrar a la iglesia. Llegamos cansados pero con la ilusión intacta, alineamos el trono a las órdenes del cabo de varales: “¡al brazo!”, en primer lugar, “¡al suelo!”, y el trono se baja hasta casi rozar el pavimento. Los costaleros, casi sin sitio para maniobrar, empezamos a avanzar, paso a paso, muy despacio, con mucho esfuerzo y rompiendo a sudar, parece que te van a fallar las fuerzas pero siempre logras sacar un poco de aliento. Ya queda poco.

El frío mármol del suelo de la iglesia ya está bajo nosotros, casi estamos dentro. “¡Alto!”. Oímos de nuevo la orden del cabo de varales, exhaustos por el esfuerzo, jadeando para encontrar un poco de aire esperamos la orden que pone el broche final: “¡Al cielo con nuestro Padre!. ¡Arriba!”. En un último esfuerzo, todos los costaleros, a la misma vez, levantamos el trono desde ras de suelo hasta lo más alto que pudimos, estiramos al máximo nuestros cansados brazos y justo cuando estaba arriba, San Cristóbal estalló en vítores, vivas y gritos. Sin duda ese momento de explosión de pasión y devoción es imborrable.

El tercer y último momento es el más reciente. El pasado Viernes de Dolores, después de 3 años, volvíamos a celebrar la Semana Santa de Lorca. Como alcalde, uno de los momentos más importantes es tener el honor de presidir nuestros desfiles y procesiones y este año, por fin, tras las suspensiones de los dos últimos años a causa de la pandemia de Covid-19 llegó ese momento. Estar sentado en la presidencia y ver cómo se acerca la procesión es impresionante, ver las caras de ilusión de la gente es inexplicable. Y ver cómo avanzaba el guion parroquial del Paso Azul, que abría esa noche la procesión, cómo se acercaba y escuchar las palabras de esos procesionistas que volvían a pisar la arena de la carrera me llenaron de emoción y no lo olvidaré jamás.

Tres momentos, tres, entre otros muchos que me vienen a la cabeza como la primera vez que participé en la bajada penitencial desde el Calvario o la procesión de la Curia del pasado Sábado de Pasión, y que sin duda han quedado marcados en mi alma para siempre.