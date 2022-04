En la bajada del Puente Viejo, al lado de la Plaza de la Estrella, hay una casa con las puertas siempre abiertas. Todos en el Barrio saben que es la casa de Juan Mínguez. En la segunda planta, una gran habitación acoge a diez niños que sin parar de jugar saben que hay una línea imaginaria que no pueden sobrepasar, nadie se lo ha tenido que decir, solo lo saben, lo sienten. Saben que tras ella, en una gran caja que hiciera su abuelo, se guarda un gran tesoro. Sienten que de ese tesoro tan solo somos los custodios, porque saben y sienten que ese tesoro pertenece a todos aquellos que llevan, que llevamos, el encarnado en el corazón.

Cada primavera, cuando la Semana de Pasión se acerca, mis recuerdos vuelven a esa habitación, al momento en que de esa caja comienzan a salir sus tesoros guardados entre seda y guata. Túnicas de mayordomo, estandartes, y… el mayor de ellos, nuestra bandera. La emoción te embarga y piensas ¡qué afortunados somos! Y entonces ves a gente llegar, subir y bajar; hay que montar estandartes y bandera.

De repente la entrada de nuestra casa se convierte en la Casa del Paso y aún hoy resuenan en mi cabeza las órdenes de nuestros mayores: “Nenes, ya sabéis que en el taller no se puede jugar, no vayáis a darle al estandarte”. Y nosotros obedientes, no lo hacíamos, porque sabíamos -sin que nos lo dijeran- que aquello era lo más valioso que había en la casa. Lo sabíamos porque al mirar a nuestro abuelo contemplábamos ese rostro ya lleno de arrugas, esa mirada viendo el bordado del Calvario en la bandera, y estábamos seguros que en ese momento solo pensaba en los tiempos en que al lado de su amado Cristo de la Sangre lo acompañaba en Carrera. Y ese amor a Cristo crucificado que cada Jueves Santo recorría las calles de ‘El Barrio’ , se lo enseñó a sus hijas y nietos.

Y llegaba el Jueves Santo, las colgaduras puestas, la casa un ir y venir de gente, unos terminaban de vestirse allí para la procesión, otros se quedaban para verla desde ese lugar privilegiado, y veo a mi abuelo sentado en su sillón explicando a todo el que llegaba nuevo qué iban a ver, qué iban a sentir, y recuerdo decir: “Nena mira a ver qué van a tomar estos señores, sácales algo, que cenen mientras llega la procesión”. Y mientras esperaban, entre bocado y sorbo de vino, les contaba las anécdotas y sus vivencias en el Paso; y yo me quedaba escuchando muy atenta, guardando, entre seda y guata, todo lo que contaba.

Los años han pasado, pero la casa de Juan Mínguez sigue siendo lugar de encuentro la noche de Martes y Jueves Santo. La puerta sigue abierta, la mesa preparada, para acoger al que desde allí quiere ver el Encuentro y la Procesión del Silencio. Y ahora somos otros los que, entre bocado y sorbo de vino, contamos qué van a ver, y lo que es más difícil, qué van a sentir.

Y ya no hay línea imaginaria que no se pueda rebasar, los tesoros del Paso tienen casa propia para ser custodiados, pero cada Viernes de Dolores cuando ves que la bandera está en el balcón de la casa, de la que fue su casa y siempre lo será, una mezcla de alegría y añoranza te inunda y recuerdas a todos los que ya no están, pero te consta que desde arriba están asomados para ver la recogida. Y verán como en los peques de la casa ha calado el sentimiento encarnado, y verán la cara de emoción cada vez que les decimos: “Vamos a vestirnos de mayordomo, que están a punto de venir a por la bandera”. Y así me veo ahora, poniendo botones de las túnicas, dándoles a besar el crucifijo del rosario antes de ponerlo en la túnica, y ello sin parar de moverse por los nervios... ¡están deseando que termines para coger su cruceta e ir a la puerta, los tambores ya se oyen! Pero lo que ellos no saben es que más emocionada que ellos, estoy yo, porque veo que he sido capaz de transmitir el sentimiento que en su día mis padres y abuelo me transmitieron a mí, nos transmitieron a cada uno de esos niños que no sobrepasaban la línea imaginaria. Y estos momentos se guardarán en mi corazón entre seda y guata.

Y cuando llegue el luminoso Domingo de Resurrección, al ver la bandera pasar de nuevo, mis recuerdos volverán a mi niñez y adolescencia, cuando tras la procesión la dejaban en mi casa, en su casa, para tras desmontarla y limpiarla volver a guardarla en su caja entre seda y guata, hasta la primavera siguiente.