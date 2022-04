Mirando al cielo imploraban este martes los rabaleros que cesara la lluvia para permitir el encuentro del Cristo de la Sangre, la Virgen de la Soledad y Jesús de la Penitencia. Con humildad y sentimiento intentaban lograr compasión del cielo recordando que las calles del Barrio no han visto procesión alguna desde hacía tres años.

No había alivio alguno para los encarnados que veían aumentar su dolor y sufrimiento con cada gota que caía. Y a media tarde el cielo parecía dar una tregua, aunque de cuando en cuando se producía un nuevo contratiempo en forma de pequeñas gotas. De la iglesia de San Cristóbal, a hombros, salía el trono de Nuestro Señor Jesús de la Penitencia. Al unísono lo hacía el Santísimo Cristo de la Sangre, de la iglesia de San Diego. Ambos emprendían el camino hacia el primer encuentro donde la calle Abellaneda se abraza con la calle Mayor.

A partir de ahí, los dos iniciaban un recorrido que más tarde hacían uno al lado de otro. Pero antes, el sobrecogedor relevo de costaleros en el trono del Cristo de la Sangre. En alto, en silencio, de mano en mano se iban pasando los portapasos los varales. Con tal destreza, que el movimiento apenas se dejaba sentir en la talla de José Gerique Roig.

El tramo final hasta la Estrella lo hicieron los dos tronos mecidos por los costaleros marcando el mismo paso. A lo lejos, se escuchaba la salida procesional de la Santísima Virgen de la Soledad de la iglesia de San Cristóbal. Sus costaleras la portaban junto a la Casa del Paso Encarnado y al doblar la esquina de la Plaza de la Hortaliza, un bullir de gente en la Estrella.

La Madre iniciaba el encuentro con su Hijo, Cristo en el momento de la flagelación, de pie, sin los verdugos. Con las manos atadas por las muñecas a una columna. Apenas se sostiene ya, y parece apoyarse en la columna para no caer, sin fuerzas tras el cruel castigo. Y a su lado, su Hijo crucificado, con la cabeza coronada de espinas y ligeramente levantada mirando al cielo y clamando: “¡Dios mío!, ¡Dios mío!, ¿Por qué me has abandonado?”.

La Virgen de la Soledad inicia su camino hacia ellos, mientras el cielo, hasta entonces conmovido, contuvo las lágrimas durante el encuentro encarnado en la Estrella. Los costaleros del Cristo de la Sangre y de Jesús de la Penitencia parecían abrazarse con las portapasos de la Soledad. Y la noche se hizo encarnada y los vivas sonaban una y otra vez desde los balcones, las ventanas... Y lágrimas que resbalaban por los rostros tras toda una jornada de contener el aliento y echar la vista a lo más alto. Y un gracias que se escapaba de los labios de muchos por permitir el encuentro después de dos años de pandemia y de un año más en que la procesión tuvo que suspenderse por la lluvia.

Y la noche parecía no querer llegar a su fin y Madre e Hijos se abrazaban una y otra vez en este primer encuentro. Antes de la recogida camino de la iglesia de San Cristóbal, el Cristo de la Sangre se encaminó al Puente Viejo. Allí los costaleros hicieron un alarde llevando los varales casi hasta el suelo a las puertas de la Casa de los Mínguez. A buen seguro el señor Juan allá donde esté habrá gritado un viva a su Cristo de la Sangre. Y su yerno Javier Medina, como siempre a su lado, le habrá contestado. En ese lugar donde siempre se situaban, a las puertas de la casa abierta de par en par para todos, estaba ella, Rosa Mínguez, hija y esposa, para no perder la costumbre.

Quién recuerda un encuentro como el de este martes. Multitudinario, único, sorprendente, espectacular, emocionante… un ensayo de lo que está por llegar en la noche de Jueves Santo, al filo de la madrugada, en la Procesión del Silencio.