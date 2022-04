Hace ahora 15 años, cuando siendo presidente del Paso Blanco Ramón Mateo Paredes, me comunicaron que esa Semana Santa tendría el honor de ponerme la túnica de ‘el Moro’ y ondear nuestra bandera por las calles de Lorca siendo abanderado del Paso Blanco.

La primera vez que me puse la túnica, me colgué la bandolera y enfoqué por la puerta de Santo Domingo al ritmo de la Agrupación Musical. Era mi primera recogida de banderas. Vinieron a mi cabeza multitud de imágenes que recordaban momentos vividos junto a familiares y amigos en torno al Paso Blanco. Tuve la suerte de nacer en una familia blanca, procesionista, en la que mi abuela Catalina me enseñó a querer y amar a la Virgen de la Amargura y mi abuelo y mi padre, ambos Manolos, a vivir y sentir el blanco, como forma de vida, lo que hace que ser abanderado del Paso Blanco sea una suerte que agradeceré todos los días de mi vida.

Cuando tocas el mástil y ondeas el Águila de San Juan al amparo del Ave María sientes una protección, un orgullo y una responsabilidad difícil de trasmitir y, por muchos años que pasen, ese enorme cosquilleo que recorre todo tu cuerpo no desaparece.

Todo comienza con la recogida de banderas. Momento único que se vive en nuestra querida ciudad de Lorca. Desde los balcones donde los propietarios han disfrutado durante todo el día luciendo la bandera, los abanderados recibimos arropados por multitud de blancos una lluvia de pétalos y ‘el hierro’, que te apresuras a abrazar con tus manos para rápidamente ondear y compartir con todos los blancos. Anunciamos, con la alegría que nos caracteriza, que nos vamos a la procesión. Este momento imprime imágenes en mi memoria: mi padre y mis hermanos dándome la bandera desde el balcón, ese cruce de miradas y el momento de decir “es mía”, ese es un instante que no olvidaré jamás.

Los acordes de nuestra agrupación musical no dejan de sonar, los vítores y vivas se escuchan por todas partes. Tranquilamente nos dirigimos hacia la iglesia del Paso que preside la procesión para saludar y ponernos en el orden que nos corresponde. Ya ha comenzado, la adrenalina corre por la sangre y estamos convencidos de que vamos a triunfar.

El Paso Blanco desfila con 3 banderas, siempre 3, que se ubican en el cortejo, en el lugar que les corresponde, lo que nos permite compartir con los distintos grupos que integran la procesión lo bonita que está Lorca, la expectación que hay y la emoción durante la recogida de banderas.

Las miradas se dirigen hacia ‘el Miguel’ y ‘Mariano’, nuestros abanderados decanos, para comprobar que todo está en orden. ‘Lico’ no deja de saludar a sus alumnos que orgullosos lo miran diciendo: “es mi profe”. ‘Paco’ busca a su hija, su orgullo, para achucharla. ‘Pallarés’ comprueba que por “la Casa del Paso va todo bien” y, sobre todo, que la nevera está llena para la vuelta.

‘Javi’, nuestro opositor, sigue serio y atento, como si estuviera repasando los temas estudiados y ‘Cati’, nuestra primera mujer en ondear una bandera, no para de pedírnosla, es incombustible y está deseando cogerla.

Somos hermanos, todos distintos, pero cuando nos ponemos la túnica, y nos colgamos la bandolera, somos uno y compartimos orgullosos el mismo objetivo.

Y, tras pisar la arena, vivir y disfrutar la procesión, cuando todo acaba, llega el momento de acompañar a la Santísima Virgen de la Amargura en su recogida. Las tres banderas arropan a la Virgen Guapa hacia la Capilla del Rosario donde miles de blancos la esperan para vitorearla una y otra vez. Las banderas la preceden, a ella, a la Reina de los claveles, y tras disfrutar de los últimos remolinos entre blancos, nos dirigimos al altar para, con lágrimas en los ojos, ver como nuestra Madre es recibida por sus hijos que entonan unidos: ‘Virgen de la Amargura, / Reina del Paso Blanco, / luces, entre claveles / Madre, que guapa estas’.

Juan Jódar Bardón es abanderado del Paso Blanco y presidente de la Fundación Santo Domingo