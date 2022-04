En la penumbra del carrerón de San Francisco los mayordomos más veteranos recordaban anoche a sus hijos y nietos aquel día que, siendo aún muy pequeños, sus padres y abuelos les cogieron de la mano y les acompañaron en su primera Salve. El ritual de iniciación volvía a repetirse y la emoción embargaba a los que, por primera vez, tenían oportunidad de ser acompañados por las nuevas generaciones.

Abuelos que compartían con sus hijos y nietos el encendido de las velas, padres que llevaban a sus bebés recién nacidos aún liados en mantillas, veteranos que llevan toda la vida participando de uno de los actos más solemnes de cuantos celebra la Hermandad de Labradores y que no querían dejar pasar de largo…

El carrerón volvía a ser lugar de recuerdo para los que se marcharon, para los que ya no están, pero que siguen muy presentes en este día. Y mientras sonaban los primeros acordes de la Salve los mayordomos se iban adentrando en el templo y ‘abrazaban’ a la Santísima Virgen de los Dolores. La imagen se mostraba en el trono en el que unas horas antes había recorrido la ciudad en el desfile que abre la Semana Santa lorquina, la de Viernes de Dolores.

‘Salve, Regina, mater misericordiae / vita, dulcedo, et spes nostra, salve. / Ad te clamamus, exules filii Evae. / Ad te suspiramus, gementes et flentes, / in hac lacrimarum valle…’ , cantaba el Coro Amadeus desde lo más alto del templo de San Francisco. Imponente sonaba el órgano barroco mientras se interpretaba la Salve escrita por el lorquino Juan Antonio Gómez Navarro, que fuera maestro de capilla de la catedral de Córdoba.

La partitura de esta pieza musical está dedicada de forma manuscrita a la camarera de la Virgen de aquel entonces, Angelina Parra. La pieza fue compuesta en el año 1902 y el Sábado de Pasión es el único día del año que puede ser escuchada.

Emocionante no solo son sus acordes y su interpretación por magníficas voces, sino también el ambiente que se respira en el templo. Un silencio sepulcral que ni siquiera es roto por los mayordomos mientras se van situando en torno a la Dolorosa. La composición fue creada por Gómez Navarro en su añoranza por la Dolorosa desde tierras andaluzas.

La Salve tiene influencia de producciones cordobesas de Eduardo Lucena Vallejo y de Cipriano Martínez Rücker, con quienes el autor compartía clases de piano, además de una estrecha amistad. Flauta, clarinete, violines, contrabajo y órgano dan forma a la melodía, ideada para exaltar los valores maternales y sacros que hacen enaltecer la figura de la madre de Jesús.

La primera vez que se interpretó fue durante el estreno del manto azul de Francisco Cayuela en 1904. Se entona en latín y de entre sus párrafos se extraen frases de alabanza como ‘Su mirada dulce, sin desgarro’, ‘sus ojos hacia abajo, en humildad, vueltos hacia nosotros’… El autor de la Salve está aún muy presente no solo en la Semana Santa lorquina, sino también en la catedral mezquita de Córdoba, donde se interpreta en estos días algún Miserere de su composición.