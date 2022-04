A un ¡Viva! de salir del letargo

El primer viva de esta tarde. Ese que pronunciarás tú o quizá tu hija, mientras sujetas sus tobillos para elevarla aún más y que su voz se propague mejor. Puede que sea ese señor al que llevas dos años sin ver. No lo conoces, nunca has hablado con él, pero sabes quién es porque siempre ha estado en la puerta de San Francisco aguardando para pregonar sus sentimientos en forma de grito al ver el rostro de la Dolorosa. Un viva plural que pone fin a dos años de letargo procesionil: la voz emocionada de quien vuelve a reclamar el hombro para los varales del trono de la Virgen; la mano de quien pide espacio para abrir al máximo la pesada puerta del templo y posibilitar así el ansiado encuentro entre la Madre Dolorosa y el pueblo azul; los nervios del mayordomo estructurando a nazarenos, estandartes, mantillas y escolta; el alma de quienes ya no están pero a los que se tiene eternamente presentes; el siseo de quien reclama silencio para la salida del trono y el grito de quien lo rompe porque la emoción no entiende de cadenas.

Es Viernes de Dolores del año 2022. El calendario de la vida ha ido soltando páginas. Guardadas en la historia de Lorca quedan para siempre las de aquellas primaveras sin banderas ni tambores, sin tronos que portar ni enganches que frenar. Con balcones convertidos en palcos y un silencio incómodo en Floridablanca, Óvalo y Lope Gisbert. Con mascarilla o sin ella, Lorca se enfrenta esta noche a una procesión tremendamente especial por cuanto representa. Un himno, el de la Dolorosa, entonado por quienes la portan y por quienes la aguardan, derrumbará el pesar acumulado. Fulminará las horas pasadas y pesadas. Fue la promesa colectiva de aquella primavera de 2020 y la misma repetida en 2021: “volveremos a vivir la pasión”. Lorca, desde hoy y hasta el Domingo de Resurrección, va a cumplir su palabra. La Hermandad de Labradores, Paso Azul, lleva siglos presidiendo la procesión de esta tarde y aún así la de hoy se vive como una primera vez. El paréntesis de dos años genera una acumulación de fervor pero también incrementa la tensión por lograr un cortejo perfecto. En su trono de canastilla calada labrada en plata, la Dolorosa procesionará precedida por mujeres ataviadas con la clásica mantilla española y escoltada por los nazarenos de los Siete Dolores y el escuadrón de caballería de la Guardia Civil. Pero habrá una escolta que no figura en ningún orden oficial de procesión. Esa que forman familias enteras o azules solitarios que la custodian por las aceras, en silencio pero sin perder de vista su trono, su imagen, el simbolismo de su manto y la esencia de los medallones de los nazarenos que relatan su vida en oro y sedas. El cortejo es eminentemente religioso y se espera la presencia de muchos lorquinos en la salida y recogida del trono de la Dolorosa Pero antes de todo eso, toca recoger banderas. La primera recogida de banderas, que se espera sea más numerosa que en otras ocasiones porque en Lorca se llevan palpando las ganas de procesión desde que arrancó la Cuaresma. A las 19.30 horas está prevista la formación de la procesión para su incorporación a la Carrera principal -en la Avenida Juan Carlos I-, por Floridablanca en torno a las 20 horas. Más de 9.500 sillas se han puesto a la venta en ‘los palcos’ y todas están vendidas. Procesiona en primer lugar el Paso Encarnado seguido del Paso Blanco, la Hermandad de la Curia, el Paso Morado y cerrando procesión, el Paso Azul. Hay para quien la procesión de esta noche también es un estreno. Tana García Mínguez procesiona por primera vez como presidenta de la Asociación de la Virgen de los Dolores. «La del Viernes de Dolores siempre es nuestra procesión más especial porque es la procesión de la Dolorosa, pero este año lo es aún más porque supone recuperar nuestros Desfiles después de dos años. Sin duda es una Semana Santa tremendamente especial como ya lo han sido todos los actos previos que hemos celebrado», señala. Por su parte, el presidente de la cofradía, José María Miñarro, incide en que la de esta noche va a ser «una más que emotiva procesión porque supone volver a ver Lorca llena de gente con pañuelos azules aclamando a la Dolorosa». Será a media tarde cuando vuelvan a sonar ‘Las Caretas’, esa composición musical centenaria que es más que un himno para las almas azules. Esa marcha alegre que pone remiendo al tiempo pasado. Hoy es Viernes de Dolores y en Lorca es el principio de todo.