Así se viste un Imperio

Despertar a un imperio de un adormecimiento impuesto no es fácil. Legionarios romanos con sandalias dispuestos a volver a marcar el paso, ya casi olvidado. Cascos, hombreras, armaduras más que pulidas ¡tiempo no ha faltado! A cada figurante su vestimenta, algunas renovadas en este stand by bisiesto. El símbolo del senado coronado por el águila aguardando a que alguien lo porte para anunciar que la Roma blanca irrumpe en Carrera con más de una veintena de grupos a pie y a caballo dispuestos a exorcizar la espera forzada; a dejar salir ese torrente nervioso del primer día, de la primera procesión. Y, porque no, a intentar sorprender con incorporaciones de última hora por si acaso la rivalidad con azules anduviese despistada después de tanto tiempo.

En la Casa del Paso Blanco, entre cuarenta y cincuenta personas son los artífices de transformar a lorquinos de a pie en soldados romanos bajo el mandato de un cónsul que con todo el orgullo y desprecio del mundo impondrá su ritmo. No le queda otra, el Viernes de Dolores es él quien anuncia al palco blanco que es el momento de ponerse en pie y agitar pañuelos. La responsabilidad de abrir procesión del Viernes de Dolores tras el estandarte del Rosario es algo que ha asumido José Alberto Ruiz algunos años. «Esa curva de Floridablanca, encarando Avenida, cuando llegas y te da el aire; oyes los tambores detrás y ves los pañuelos blancos; ves a la gente, oyes el ruido y pisas la arena, el olor… Aunque lo describa, no puedo ponerle un adjetivo. Es una pasada. Es Lorca disfrutando de su fiesta y su gente». El reencuentro: morados, encarnados y Hermandad de la Curia Como para Azules y Blancos, también hoy es un día importante para el resto de cofradías porque abren el paréntesis en sus procesiones sumándose al cortejo del Viernes de Dolores. Cruzando el Puente Viejo y desde ese barrio de San Cristóbal que es orgullo de sus vecinos, llegará el Paso Encarnado con el estandarte del Cristo de la Sangre, tercios de nazarenos y la bandera de la cofradía. La música encarnada homenajeará a la Dolorosa a su paso por San Francisco. Desde otro barrio, el del Carmen, el Paso Morado con su estandarte guion con la imagen del Nazareno recorrerá Nogalte antes de incorporarse a la Carrera secundaria de Lope Gisbert. También la Hermandad de la Curia se sumará por Alonso El Sabio a la comitiva del Viernes de Dolores.

En las sedes del Paso Blanco hoy no habrá sobremesa. «A las cuatro de la tarde comenzamos a darle forma a Roma a través de los personajes que la van a representar. Previamente se han preparado y organizado los cascos, espadas, tornillos, muñequeras, extensores, hombreras... Los personajes se van vistiendo en grupos reducidos, este año aún más por el protocolo Covid. Los trajes de Roma llevan muchas piezas. El Viernes de Dolores es un día un poco más especial para nosotros porque la mayor parte de los figurantes son mayordomos de la cofradía, gente del Paso. La emoción de los momentos previos a la procesión es muy chula y más aún teniendo en cuenta que llevamos dos años de espera», apuntan Juan Antonio Alonso, y Luis Montiel. Cerca de medio centenar de personas se encargan de vestir a legionarios, cónsules y emperadores En torno a unos 120 romanos blancos por las calles de Lorca este Viernes de Dolores. La representación tiene que ser perfecta, pero también la comodidad. «Son muchas horas con el traje puesto y los que salen no pueden ir sufriendo por las espinilleras o porque el peso de la armadura no vaya bien repartido. Hemos perfeccionado mucho eso porque al final buscamos que los figurantes también puedan disfrutar de la procesión y vivirla sin pasarlo mal», explica el vicepresidente de la Casa del Paso, Juan Ramón Lorente. Durante meses se revisa todo el atrezzo de los figurantes, aportando nuevas prendas que fabrican los propios mayordomos blancos Hay un nombre que resuena sobre el resto en el cortejo blanco de esta noche: Constantino, el emperador romano que mediante el Edicto de la Tolerancia (313 d. C) concedió libertad de culto a los cristianos. Se le espera con su manto de terciopelo morado y, a priori, sobre cuadriga, pero todo está por ver. Hasta que aparezca en Carrera para culminar la representación histórica de la reforma espiritual que supone el Cristianismo, el público verá procesionar a la emperatriz Valeria Maximila, esposa e hija de los emperadores Majencio y Galerio, que también procesionan como rivales de Constantino. La caballería romana escoltará a la familia imperial dando entrada a Santa Elena, figura femenina emblemática del Paso Blanco, madre de Constantino. La acompañarán su esposo Constancio Cloro y la esposa de Constantino, Fausta. Cerrando, las tres banderas de la cofradía y la algarabía que generan a su paso. La Roma blanca está preparada. El suelo que pisan Testimonio de arena. Así se llama el cartel que anuncia este año la Semana Santa de Lorca. Su autor, Francisco Javier Martínez, ha utilizado para el diseño un recurso gráfico que simula la arena que se vierte sobre el asfalto de la avenida Juan Carlos I por la que discurren las principales procesiones lorquinas. La arena, que pasa desapercibida por tenerla más que asumida, es imprescindible para el buen desarrollo de los Desfiles Bíblico Pasionales. Sin el pavimento arenoso, los grupos a caballo y los enganches no podrían procesionar en condiciones óptimas y de seguridad. Desde hace más de tres décadas, la empresa lorquina MOB Cantetrans (Los Pajeles) es la encargada de prepararla. «El caballo para poder trabajar tiene que tener la tracción que proporciona la arena porque son caballos que no van de paseo, suelen ir al galope y unos cascos para asfalto no serían suficientes. La arena se fabrica exclusivamente para los Desfiles. Lleva mezcla de tres materiales diferentes con granulometrías variadas. Es una arena que solo es válida para estos días, no es una arena que utilicemos para otra actividad», apunta Miguel López, responsable de la empresa. En total se echan cerca de 800 toneladas que se empiezan a fabricar quince días antes de la primera procesión. «La primera remesa de arena se echa el jueves anterior al Viernes de Dolores. El proceso se inicia en torno a las diez de las noche con cerca de una decena de operarios, tres o cuatro camiones, una pala cargadora y un tractor. Solemos tardar en torno a unas cuatro horas». Una vez echada, nunca queda al gusto de todos. «Es difícil, porque el caballista la prefiere un pelín más suelta, y los que salen con los tronos la quieren un poco más dura para pisar mejor. Hay que llegar siempre a un término medio». La arena se repone en la noche del Miércoles Santo. Ese día también se cubre la calzada de las calles aledañas al escenario de los Desfiles, lo que en Lorca se conoce como la Carrera secundaria y que es el espacio en el que se organiza la procesión. El mayor daño para la arena es la lluvia. «La rompe mucho, por eso tenemos cantidades de repuesto e incluso el Viernes Santo por la mañana, llueva o no, la tratamos para que esté en perfectas condiciones». Sobre el protagonismo que este año ha adquirido la arena por el cartel de Semana Santa, Miguel López lo agradece. «Es un detalle muy bonico porque destaca uno de esos ingredientes de nuestros Desfiles a los que no le damos importancia, pero todo cuenta para que las procesiones salgan bien».