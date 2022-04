Una ruta pictórica en Lorca lleva por los 50 años en la pintura de Miguel Peñarrubia

Miguel García Peñarrubia está en su mejor momento y lo demuestra con la ilusión que derrocha medio siglo después de haberse iniciado en la creación artística. Pinta a diario, recordaba a los que estos días escudriñan el centenar de pinturas que cuelgan de las salas del Palacete de Huerto Ruano, el Palacio de Guevara y el Centro Cultural Fondo Espín.

De ello, da fe una de sus últimas creaciones que se muestra en la sala más inmediata a la escalera de la segunda planta de Huerto Ruano. Allí, están sus últimas pinceladas, las que daba hace apenas unos días a un cuadro que recrea fielmente –aunque en tonalidades azules- el conjunto escultórico ‘El milagro de San Blas’, de Nicolás Salzillo, que integra el rico patrimonio del Convento Madre de Dios de la Consolación de las Mercedarias.

Junto a él, una pintura de la Virgen de los Dolores en su trono rodeada de gladiolos y muy cerca otra de la Virgen de la Amargura. ’Miguel García Peñarrubia. 50 años en la pintura’ es, como aseguraba el artista, “un auténtico lujo”. Y lo decía porque pocos pintores pueden disfrutar de una retrospectiva “cuando aún están”.

Un centenar de obras cuelgan de las salas de estos tres espacios pero, como afirmaba el director del Centro Cultural Fondo Espín, Javier Pinilla Peñarrubia, “no están todas las que son, ni son todas las que están”. Pinilla señalaba que a través de la ruta pictórica que se propone se puede conocer la completa trayectoria de un artista que “ha ido jugando con la pintura y cuya producción polifacética no solo presenta una evolución constante, sino que además obedece a una meditación intelectual que va alterándose a través de distintas etapas artísticas y que guardan enorme vinculación con los ciclos de su vida personal”.

El lorquino nació 1949 en el seno de una familia numerosa. Es el tercero de seis hermanos fruto del matrimonio de Miguel García Rebollo y Pilar Peñarrubia García de Alarcón. Está casado con Juana María Martínez de Miguel Laserna, licenciada en Historia del Arte y museóloga. Es padre de un hijo, Luis Miguel, y abuelo de una nieta, Frida.

A edad temprana recibe el prestigioso premio ‘Cultura Viva’ y comienza un peregrinar por distintas ciudades por motivos laborales. De cada una de esas estancias se va nutriendo, lo que se refleja en su obra. Bosques del norte de España que aparecen durante sus recorridos por Avilés, en Asturias, o El Ferrol; y patios y fuentes, de Málaga y Sevilla. Pero también comparte con sus alumnos deberes y así muestra cuadros dentro de cuadros y árboles que se dejan acariciar por las distintas estaciones del año.

Su técnica va cambiando y de cuando en cuando sufre una auténtica transformación visible a lo largo de la exposición. En los años 90 el agua cobra protagonismo. Fuentes, estanques, ríos, canales de riego, albercas, norias… que logran no solo captar la atención del que pasea junto a ellas, sino que te atraen de tal manera que consigues, por momentos, oír el soniquete de agua mientras cae, es movida o mecida. Y hasta parece sentirse su frescor.

Juega con los azules, que mejor color, manejando con maestría todas sus tonalidades, turquesas, verdemar, esmeralda, grisáceo, ultramar… Y logra llevar al pasado a adultos de hoy, pero niños de ayer, como ocurría durante la inauguración con el concejal de Semana Santa, José Luis Ruiz Guillén, que al ver varios cuadros de la antigua Confitería de los Cuatro Cantones recordaba su tránsito continuo por el lugar. “Me he quedado frente a la pintura que la recrea y he recordado cuando era niño y acudía a comprar caramelos o dulces. He sentido hasta el aroma que se respiraba. Ha sido una especie de vuelta al pasado”.

Y al pasado también volvía el alcalde, Diego José Mateos, que participaba a todos de que él, como muchos otros lorquinos, había sido alumno de Peñarrubia. Pero se lamentaba “después de ver estas obras tan magníficas” no haber logrado un poquito de su talento. Mateos argumentaba que “con esta muestra, la Concejalía de Cultura, mantiene su apuesta por difundir el conocimiento de nuestros grandes pintores: el año pasado la gran exposición realizada con motivo del centenario de Manuel Muñoz Barberán, o la de Vicente Ruiz, ambas en el Huerto Ruano”.

Con esta exposición exhaustiva de sus obras, apuntaba Pinilla Peñarrubia, “recorremos los cincuenta años en la pintura de Miguel García Peñarrubia y podemos descubrir que en la delicadeza de ese cielo que parece no existir, en la figura que parece volar a través de un cosmos mágico, sin mirar atrás. En ese fulguroso añil. En aquella agua remansada o en el chorro que rompe su quietud, está el pintor”.

En el Palacio de Guevara, junto a grandes pinturas de la vieja Confitería, también están los tejados de Lorca. Ahí se refleja el paso del tiempo, como aseguraba Francisco José Fernández Guirao, que relataba: “Es en ese templo lento donde mejor se aprecian esas estampas de la Lorca querida y añorada; de esa Lorca de la memoria y que, poco a poco, va languideciendo y perdiéndose con el paso del tiempo”.

El patio de su casa, en unos increíbles azules; un balcón con la persiana levantada; la Plaza de San Vicente; la del Caño; panorámicas de tejados; el Castillo de Tébar; un portalón de Juan II; Baco; Zeus; la fuente de San Vicente; otoño en Asturias; arboledas… son algunas de las obras presentes en la amplia exposición. Algunas son del artista, pero muchas otras han sido cedidas temporalmente para la muestra por el Ayuntamiento de Lorca, el Paso Azul y por lorquinos que durante algunas semanas permitirán dejar sus paredes desnudas para exhibir sus obras que –en muchos de los casos- nunca fueron mostradas públicamente.