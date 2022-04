Cuentan que una vez José Sala Just publicó un artículo en el que decía algo así como que “En el Archivo Histórico se trabaja”. Lo hacía en referencia no a que aquel día precisamente que visitó el Archivo hubiera gente trabajando y el resto de días no, sino porque le había llamado la atención encontrar tanto público en tareas de investigación en un día de agosto. Entonces, el Archivo Histórico de la ciudad se encontraba en la tercera planta de las Casas Consistoriales que algunos llamaban ‘el palomar’.

Con el devenir de los tiempos se produjo el traslado de las dependencias municipales al antiguo Pósito, que ahora acoge la Casa del Artesano, y más tarde a las actuales, el Palacio de los Alburquerque. Estos días la sala de consultas presenta una buena entrada -que se diría en el argot taurino- con casi ‘overbooking’ de investigadores e interesados por escudriñar sus fondos. El Archivo Municipal cuenta con un fondo de documentos extenso, superando ampliamente las 7.000 unidades de instalación. El documento más antiguo conservado es un privilegio de Alfonso X el Sabio, dado en el año 1257 a la entonces villa para que sus vecinos pudieran poblar en las inmediaciones del alcázar del Castillo. La documentación hasta finales del siglo XV es poco abundante y las series documentales no presentan ninguna continuidad. A partir de 1474, año de la primera acta capitular conservada, la documentación comienza a mostrarse más seriada. La consulta de los fondos documentales del Archivo Municipal no precisa de más requisito que la presentación del carnet de identidad y rellenar las fichas de solicitud de documentación. Existe un catálogo de toda la documentación medieval del archivo y es posible su consulta on line gracias al Proyecto Carmesí de la Fundación Integra. Estos fondos también se pueden consultar en el Archivo Municipal en forma digital. En el Archivo Municipal también se puede encontrar documentos referentes al distrito notarial de Lorca y oficio de hipotecas, Sindicato de Riegos, Colegiata de San Patricio y Granero decimal, Casino de Lorca, Círculo Mercantil, Hospital de Beneficencia y donaciones privadas, fondos fotográficos y hemeroteca y biblioteca. Los investigadores se pueden ayudar de una amplia hemeroteca local, con prensa sobre todo del siglo XX y una biblioteca auxiliar con el carácter de colección local. Recoge todo lo publicado en Lorca, sobre Lorca o por los nacidos en la ciudad. Y entre las principales cabeceras periodísticas que, con diferente importancia con respecto a los ejemplares conservados, se pueden consultar están, entre otras, el Almanaque de San José de Calasanz (1914-1936), Ateneo de Lorca (1896-1897), Boletín del Sindicato de Riegos (1919-1920), El Diario de Lorca (1884-1886), El Lorquino (1861-1862; 1883; 1952-1957) (fotocopias), La Opinión (1880), El Tío Perico (1905) y Tontolín (1915-1919). Los archiveros municipales, Manuel Muñoz Clares y Eduardo Sánchez Abadíe, se acompañaban estos días, entre otros, de investigadores, escritores y pintores como José Joaquín Peñarrubia Agius, José López Gimeno, Joaquín Gris Martínez y Diego Reinaldos Miñarro. Otro de los que frecuentan estas dependencias son el doctor en Literatura y profesor Juan Antonio Fernández; el escritor, José Luis Molina y Mariano Hernández.