Los hechos tuvieron lugar sobre las nueve menos cuarto de la mañana, en el kilómetro 2 de la RM-730, en Caravaca de la Cruz, al pasar el cementerio.

Un joven de 20 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, perdía el control del volante y se estrellaba con su coche, por razones que se desconocen, informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En el accidente no se vio implicado ningún otro vehículo. Un testigo, que pasaba por ahí con su coche, vio el turismo volcado y avisó a Emergencias.

Se trata de una zona en la que se produce un estrechamiento de la carretera. El joven, afortunadamente, salió por su propio pie del vehículo. Tenía golpes leves. Llevaba el cinturón puesto y eso salvó su vida.

Al lugar se movilizó una ambulancia del servicio de urgencias, que atendió al chico in situ. No precisó ser trasladado a ningún hospital. También se desplazaron Bomberos del Consorcio, aunque finalmente no tuvieron que rescatar al conductor, que ya estaba fuera del coche. También se personaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.