Un inmueble de la calle Cava se muestra acordonado por el posible peligro de desprendimientos. La vivienda, que hace años acogió el antiguo restaurante La Cava, se sitúa justo en frente de una de las entradas del colegio Madre de Dios, de las Mercedarias, al que cada día acuden cientos de escolares.

La cinta, de los Bomberos, se colocaba para alertar del estado que presenta el inmueble. De él, se desprendían en los últimos días algunos fragmentos de la cornisa y cubierta, que fueron retirados. Algunos padres mostraban este viernes su preocupación por la cercanía con la entrada al centro escolar, ya que ambos apenas distan unos metros. “Han puesto la cinta de peligro pegado a la pared y no sabemos si es porque se lo dejaron olvidado o porque hay algún riesgo. Y si hay peligro, quizás deberían ponerse vallas”, alertaba María del Carmen Torres, abuela de dos pequeñas que acuden al centro.

La madre de otro pequeño recordaba que “constantemente se están produciendo desprendimientos. En una de las ocasiones coincidió con la salida del colegio de los niños. Afortunadamente nunca ha habido que lamentar ningún incidente grave, pero es quizás tentar demasiado a la suerte”, admitía María García.

Este viernes personal de Emergencias y Protección Civil volvían a revisar el inmueble, constatando que no se ha producido ningún cambio en las últimas horas que pueda llevar a pensar que existe un agravamiento de su estado de conservación. Insistían en que la cinta que recorre toda la fachada es para evitar que los peatones se acerquen a él. Así lo manifestaba en declaraciones a LA OPINIÓN la edil de Emergencias, Isabel Casalduero, que aseguraba que “se trata de una calle estrecha en la que no se pueden colocar vallas, ya que habría que cortarla al tráfico de vehículos y peatones, por lo que con estas cintas se pretende alertar a los viandantes para que no se acerquen a este inmueble”.

A poca distancia la semana pasada se desprendía parte de la cornisa de una vivienda, lo que obligaba al cierre de la calle Cava al tráfico y al tránsito de peatones en la zona afectada. Tras el saneado y retirada de los fragmentos se volvía a abrir permitiendo el tránsito de los alumnos que acuden a las Mercedarias.