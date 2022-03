El PP alerta de que en 20 días pueden surgir “problemas de desabastecimiento” de pienso en Lorca

Los precios “inasumibles” en electricidad, gas, combustibles, fertilizantes, productos fitosanitarios y piensos, podría provocar una “hecatombe” sin precedentes en el sector de la agricultura y la ganadería. Así lo alertaba este lunes el presidente del Partido Popular, Fulgencio Gil, que visitaba la Cooperativa Alimentos del Mediterráneo, Alimer. Tras su recorrido ponía de manifiesto que los agricultores están sufriendo los efectos de una “tormenta perfecta”, con costes inasumibles de luz, energía, combustibles y piensos. Pero además, alertaba de que “en cuestión de 20 días se van a sufrir problemas muy serios de desabastecimiento de pienso”.

En su visita le acompañaba el presidente de Alimer, Julián Díaz. Este indicaba que las granjas de animales y cultivos agrícolas en la comarca no están siendo viables, sino que registran pérdidas. En relación con los problemas del pienso para ganado le hacía llegar que “no se trata de que el precio sea inasumible, es que no sabemos si vamos a disponer de este alimento en cuestión de días”. Gil Jódar señalaba que “vamos a impulsar medidas políticas urgentes, porque no se puede perder más tiempo ni desatender el grito de desesperación que recorre nuestro campo”. Y alertaba de que “si el campo no produce, la ciudad no come”.