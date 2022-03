Una mujer y una niña han resultado heridas tras sufrir un accidente de tráfico en Caravaca de la Cruz. El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido una llamada a las 17.39 horas en la que se informaba de siniestro ocurrido en la RM-730, a la altura de la venta Cavila.

En el accidente se han visto implicados dos turismos y entre los heridos han informado que se encuentra una niña pequeña.

Al lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios han atendido in situ a las heridas, que han sido trasladadas en una ambulancia no asistencial al Hospital Comarcal del Noroeste. Sus lesiones no revisten gravedad.