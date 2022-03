La falla de San José de Lorca pide ‘salud’ para el Mar Menor

La falla de San José rompe una lanza por el Mar Menor, pero también por el medio ambiente y la guerra de Ucrania. Es quizás el monumento más reivindicativo de los últimos años. La falla permanecía en los almacenes de la asociación de vecinos desde hace dos años. Entonces, la pandemia impidió que pudieran llevarse a cabo las celebraciones. Este año, tampoco está exento de complicaciones, ya que no cesaba de llover y lo hacía con intensidad la jornada en que debía plantarse, complicando las fiestas, aunque la gran carpa que se instalaba en el parque de San José permitía a los vecinos disfrutar del programa de actos después de dos años.

En esas fechas estaba previsto que la falla actual fuese la protagonista. El tema que reivindicaba sigue vigente, por lo que los vecinos tomaron la decisión de plantarla y añadir algunos mensajes alusivos a las circunstancias actuales. Es el caso del gran cartel, ‘No a la guerra’, que aparece en lo más alto del gran faro, coronado por un sol en referencia a la ciudad. Gaviotas sobrevuelan el faro y en la parte baja, un gran embarcadero con patos, conejos y erizos. En el agua, se muestran delfines saltando y caballitos de mar.

No faltan los carteles alusivos al monumento en los que se solicita ‘salud para el mar menor’. Un niño montado en un caballito de mar afirma en un leyenda: “Por larga que sea la tormenta, el sol vuelve a brillar entre las nubes. No son buenos tiempos para el Mar Menor”. Y otro, a su lado, recalca: “Cansado de oír ‘yo no he sido, la culpa no es mía’”.

Junto a un pescador está el mundo. Sudoroso, con un termómetro en la boca y un paño con el que se cubre la frente para intentar bajarse la temperatura. En su cuerpo están marcadas las distintas zonas de conflicto.

En otra secuencia, en la que se hace referencia al Mar Menor, se ve a un hombre roncando en una tumbona bajo una sombrilla. Está rodeado de botellas, cascaras de sandía y papeles mientras en su mano mantiene un cigarrillo encendido. Muy cerca, dos perros afirman: “Y luego somos nosotros los que estamos prohibidos en la playa”. En otro cartel aparece un hombre que pesca en el Mar Menor. Un pez mira el anzuelo y señala: “Sinceramente, éste mar está tan contaminado que mordería el anzuelo con gusto”.

La última secuencia es la de un pez que tras leer: ‘El Mar Menor puede tardar 40 años en empezar a recuperarse’ contesta con cierta ironía, “a contar a partir de los otros 40 que se tarde en tomar la decisión claro”. Se suele decir que ‘una imagen vale más que mil palabras’, pero en esta ocasión imágenes y palabras han logrado el aplauso unánime de los cientos de vecinos que estos días han visitado el monumento del barrio de San José que arderá a las diez de la noche de este domingo.