La amenaza de lluvia precipita la procesión de San José en Lorca

El cielo plomizo hacía presagiar que la lluvia de los últimos días podía hacer aparición en cualquier momento. No llovió, aunque unas leves gotas en la salida llevo a precipitar la procesión de San José por las calles del barrio al que da nombre. Lástima, porque había muchas ganas de recuperar la normalidad de las celebraciones, después de dos años de no llevarse a cabo. A las puertas de la iglesia de San José muchos esperaban este sábado la salida de santo. La procesión estuvo menos concurrida de lo habitual, quizás también porque el día no acompañaba en demasía.

Tras la misa, San José fue sacado a hombros en su trono y desfiló por las calles más inmediatas. Poco duró la procesión, ya que la amenaza de lluvia llevó a que el recorrido se hiciera casi en tiempo récord. Detrás del santo la Banda Municipal de Música que tocó el Himno de España en la salida y la recogida. No faltó la tradicional traca en honor de San José y los cohetes que desde bien temprano anunciaban la jornada de fiesta en uno de los barrios más populares de la ciudad.